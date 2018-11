Dette er det kraftigste fallet på en enkelt dag siden Brexit-avstemmingen 27. juni 2016, da Oslo Børs falt 3,23 prosent, skriver E24.

Hovedindeksen har falt 6,6 prosent den siste måneden. Siden toppen 25. september har fallet vært på 11 prosent. Tirsdag ble det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 6,36 milliarder kroner.

Da Oslo Børs stengte, ble et fat nordsjøolje omsatt for 63,9 dollar på spotmarkedet. Amerikansk lettolje ble solgt for 54,3 dollar fatet. Det er et fall på 16 dollar siden slutten av oktober.

– Dårligere tider

Tirsdagens fall var bredt, men oljeaksjene var driverne i fallet. Equinor falt 2 prosent, Aker BP gikk ned 6,6 prosent, mens Subsea 7 falt hele 7 prosent.

Selskapene som gjorde det best blant de mest omsatte tirsdag, var Telenor som falt 1,2 prosent og Marine Harvest som falt 1,3 prosent.

Sjefstrateg i Sparebank1 Markets, Peter Hermanrud, tror børsen kan falle ytterligere.

– Det har vært gode tider en god stund, og nå begynner det å bli dårligere tider. Da får vi ofte større korreksjoner. Da skal vi ofte ned 15 til 20 prosent, sier Hermanrud til Nettavisen.

USA-fall

Ved de toneangivende børsene i Frankfurt, Paris og London gikk det litt bedre, men også der var det et markert fall. DAX 30 i Frankfurt falt 1,6 prosent, mens FTSE 100 i London falt med 1,1 prosent. CAC 40 i Paris gikk tilbake med 1,4 prosent.

Asiatiske børser falt også markert tirsdag. Det samme gjorde de amerikanske børsene som falt mellom 1,5 og 2 prosent ved åpning.