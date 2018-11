Regjeringens «kulturkjerringer» omfavner dataspill og digital kunst

Statsministeren og kulturministeren la fredag fram den første kulturmeldingen på 15 år. Det viktige styringsdokumentet skal legge føringer for kulturpolitikken i mange år framover.

– Målet mitt er at folk skal merke at vi klarer å spre kunst og kultur mer. Vi skal bruke digitale hjelpemidler for å få det til, og sørge for at flere får tilgang på kulturopplevelser. Vi vil også bygge ut demokratiet vårt gjennom kunst- og kulturpolitikken, sier Grande (V) til NTB.

– Vil ikke eie dette alene

Som «kulturkjerring» har hun innsett at det ikke bare må satses på den kulturen hun og statsministeren er vokst opp med.

– Når du går på forestillinger, så merker du at det er en ny type publikum som er på teater. Vi damer 40 pluss har ikke lyst til å eie dette alene. Vi ønsker gjerne at disse arenaene er for alle, sier hun.

Derfor er et helt kapittel i kulturmeldingen viet «digitale muligheter».

– Noe av det vi gjør, er å se på hvordan vi skal bruke de nye virkemidlene som digitalisering, og rammebetingelsene for det. Dette er et startpunkt for veldig mye annen politikk framover, sier Solberg (H) til NTB.

– Enormt potensial

Under presentasjonen, trakk kulturministeren fram at norsk dataspillbransje omsatte for 313 millioner kroner i 2016, mens svenskene omsatte for 12,1 milliarder.

– Vi har et enormt potensial i de kreative næringene, som vi ikke har klart å ta ut i Norge. Vi holder fortsatt på med fisk og olje og gass. Vi har ennå ikke skjønt hvilken utrolig skaperkraft som ligger i de kreative næringene. Spillindustrien er et felt hvor vi nesten ikke har noen omsetning i Norge, og våre naboer sysselsetter tusenvis av mennesker, sier Grande.

SV: Åpner for kommersiell makt

Kulturministeren vil legge til rette for flere digitale arbeidsplasser. Men etter framleggelsen beskyldes regjeringen for å være for opptatt av at kunsten skal tjene penger.

– Det tydeligste budskapet fra kulturministeren i denne meldingen er å åpne slusene for privat og kommersiell makt i kulturlivet. Det er i skarp motsetning til hyllesten av kunst som frie ytringer å underlegge kulturlivet private velgjøreres smak, sier SVs Freddy André Øvstegård.

Kulturministeren er ikke enig.

– Jeg er ikke opptatt av å tjene penger, men at vi utnytter potensialet. Jeg mener at vi må ha oversetterpenger, for å oversette Maja Lunde. Jeg mener vi må ha forfatterstipend til Maja Lunde. Men jeg er ikke imot at Maja Lunde selger 161.000 julebøker på to måneder før jul, sier Grande.

– Bilmekanikere må kunne diktanalyse

En annen ting regjeringen har viet mye plass i kulturmeldingen, er dannelse. Dette snakket også kulturministeren lenge om i sin presentasjon fredag.

Hvorfor?

– Dannelse er den beste vaksinen vi kan ha mot et samfunn der det blir større forskjell mellom en elite og folk flest. Det handler om myndiggjøring av mennesker, sørge for at folk får muligheten til å ta makt over eget liv og ikke bli dupert av andre. Jeg mener at dannelse er en av grunnsteinene når man bygger et demokrati, sier hun.

Fra scenen forsvarte Grande ideen om at også bilmekanikere må kunne diktanalyse. Hun begrunner det slik:

– Kanskje er en bilmekaniker den beste poeten Norge ikke har sett ennå. På samme måte som Hans Børli som tømmerhogger var det, Vidar Sandbeck som dørselger var det, og Olav H. Hauge som fruktbonde var det. Det er ingenting som tilsier at vi ikke kan ha fantastiske kunstnere som har andre yrkeskarrierer enn bare kunsten.