Sjåfører bekrefter: Utenlandske lastebilsjåfører bor i bilene i ukevis i Norge

Fugleåsen døgnhvileplass i Ski: Inne i en diger og tom tilhenger står to karer og spiser. «Bordet» er en stabel med europaller. Matos vitner om at maten tilberedes rett utenfor, der to rumenske vogntog står parkert side om side.

Ifølge Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er det slik mange utenlandske tungtransportsjåfører lever mens de er i Norge. De tvinges til å bo og oppholde seg i bilene i uker og måneder, mens de venter på kjøreoppdrag i Norge. Åpenbare brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, sier NLF.

Mens Statens vegvesens statistikk viser at norske sjåfører mer enn dobbelt så ofte som utenlandske bryter kjørebestemmelsene, mener Lastebileierforbundet at tallene lyver, og at de utenlandske utsettes for sosial dumping. Veivesenet legger ikke skjul på at de mener det jukses med utstyret som skal kontrollere kjøring og hvil. (Se lenger ned i artikkelen.)

Fakta: Dette har lastebileierforbundet dokumentert Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har registrert samtlige kjøretøy ved Fugleåsen døgnhvileplass ved fem anledninger i januar, blant annet i to helger. Reglene sier at regulær ukehvil (45 timer) ifølge EU ikke skal tas i lastebilen, men ved eksternt overnattingssted. Dette fant NLF: Av totalt 112 utenlandske lastebiler registrert på en fredag sto 58 fortsatt der søndag.

I de fleste tilfeller var det synlige sjåfører og/eller aktivitet i bilene både ved første og andre registrering i helgen. Det ble ikke observert transport til og fra lastebilene.

25 av bilene tilhørte ett enkeltselskap. 16 av disse sto gjennom helgen med sjåfører i bilene. Flere av kjøretøyene er ifølge NLF dokumenterte ”gjengangere”. NLFs kartlegging er omtalt på forbundets nettsider og i flere medier.

– Ikke rare sosiale livet

– Jeg kjenner godt til dette. Det er sjåfører som er her oppe i Norge en måned i strekk. Blant andre polske. Men dette gjelder ikke meg. Jeg følger kjøre- og hviletidsbestemmelser og er ofte hjemme hos familien i Pardubice, sier tsjekkiske Marek Tmej (21).

Da vi banker på ruten sier han at det er seks minutter til han skal av sted, ifølge computeren. På slaget starter han motoren og kjører av sted.

Olav Olsen

– Nøyaktig det samme skjer i Sverige, sier Hasse Källström (40) fra Hamburgsund nær Gräbbestad.

Den blide svensken klyver ut av sin blå Scania.

– Utenlandske sjåfører kommer og blir i uker og måneder. Jeg ser dem ofte, der de koker seg mat og prøver å få tiden til å gå. Det er ikke rare sosiale livet de har. Det er spesielt om vinteren vi ser dem.

– Det er en forklaring på at motorer står og går?

– Jeg tipper at batteriene varer i 11 timer. Så må motoren gå i flere timer for å lade dem opp igjen, sier Källström.

– For meg innebærer praksisen at priser presses ned, også min lønn. Det er bra at Lastebileierforbundet tar tak. Jeg skulle gjerne sett at de gjorde mer i Sverige, sier sjåføren.

Olav Olsen

197 biler på et område med plass til 122

I lang tid har NLF fulgt Fugleåsen spesielt, registrert alle biler og bevegelsene, eller mangel på bevegelser.

De har fått dokumentert at biler står her gjennom hele helger, kanskje lenger. Stikk i strid med EUs regler om hviletidsbestemmelser. Som sier at sjåførene skal bo på et «eksternt overnattingssted», når de har sin «ukehvil», minimum 45 timer.

Sist helg talte NLF 197 tunge kjøretøyer, på en hvileplass som er dimensjonert for 122. Hele 58 utenlandske biler oppholdt seg her hele helgen.

Norges Lastebileier-Forbund

Den utenlandske transportøren ønsket ikke svare

Kreiss SIA, transportselskap i Latvia, Riga, med 3000 kjøretøyer i stallen, har ofte vogntog og sjåfører på Fugleåsen.

Selskapet opplyser at det er markedsdirektør Svetlana Avene-Avenina som håndterer henvendelser fra presse. Aftenposten har forsøkt å få tak i henne over telefon, og pr. SMS og mail stilt henne en rekke spørsmål om hvordan selskapet opererer i Norge, og hvordan de håndterer EU-reglene for kjøre- og hviletidsbestemmelser.

Avene-Avenina har ikke meldt tilbake.

Fakta: Dette er Fugleåsen døgnhvileplass Åpnet i 2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Skal tilby yrkessjåfører gratis parkering og tilgang til dusj og toalett, ev. strøm til vogntogene. Statens vegvesen betaler flere millioner kroner årlig i leie, ut fra en pris beregnet for én og én parkeringsplass. Veivesenet har avtale med NHP Langhus om å drifte hvileplassen. Planen er ifølge Veivesenet på sikt, det vil si om noen år, å flytte anlegget til Taraldrud i Oppegård. Her skal det også tilbys kjøkkentjenester.

Norges Lastebileier-Forbund

Statistikk peker på nordmenn – kan være misvisende

«Er det flest norske eller utenlandske sjåfører som blir tatt for brudd på regler for kjøre- og hviletid?» spør Statens vegvesen retorisk i en artikkel på nettstedet vegnett.no.

Svaret – statistikken, viser at 700 norske sjåfører fikk «bruksforbud» i 2017, kun 250 fra EU/EØS-området. Totalt ble over 14.000 biler kontrollert, nesten halvparten med utenlandske sjåfører.

Leter etter metoder for å avdekke hvilejuks

Men statistikken forteller neppe hele sannheten om de utenlandske, erkjenner avdelingsdirektør for tilsyn- og kontrollseksjonen, Henning Harsem.

Han konstaterer at utstyret som kontrollerer hviletidene blir manipulert. Utskrifter viser en virkelighet som er for god til å være sann.

Veivesenet klarer imidlertid ikke å avdekke hvordan utstyret manipuleres.

– Hva gjør dere med sjåfører som «bor i bilene» i månedsvis?

– Det er en del utfordringer knyttet til å kontrollere dette. Sjåførene har ikke noen plikt til å dokumentere hvor de er til enhver tid, om de oppholder seg et sted for å ta «ukehvilen», eller om de venter på ny last. Men vi jobber med å utvikle metodikk for å få på plass dokumentasjonskrav, sier Harsem.

Men han krever at også norske sjåfører skjerper seg.

– Ja, det finnes transportører også i Norge som tjener på å tøye reglene. Men så er også sanksjonsapparatet her strengere, og mulighetene til å drive inn bøter bedre, sier Stein Inge Stølen, kommunikasjonsrådgiver i NLF.

– Det er ikke viktig for oss å luke ut andre, men at konkurransen er lik, og med samme risiko for å bli oppdaget, sier han.

Norges Lastebileier-Forbund