NRK og TV 2 har anmeldt 19 trusselsaker på to år

Det viser en oversikt fra Dagbladet, som har bedt kanalene om tilgang på anmeldte trusler på vegne av alle journalister siden 2016.

Truslene kommer direkte via telefon, sms, Facebook og Twitter, men ytres også til ansatte andre steder, som så har varslet videre om sjikanen.

– Mitt inntrykk er at det er mer trusler og sjikane mot journalister nå enn før. Jeg blir personlig opprørt av at folk ønsker å frarøve folk retten til å være synlige på grunn av hvordan de ser ut eller hvilken bakgrunnen de har, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i NRK, som har anmeldt ti saker på to år.

Ifølge TV 2 har kanalen anmeldt ni saker til politiet i samme periode.

– Dette er et økende problem. Medarbeidere som er synlige på skjerm, er ekstra utsatt. I enkelte tilfeller har vi leid inn sikkerhetspersonell på grunn av trusler, sier kommunikasjonsdirektør Sarah Willand.