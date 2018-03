KrF presses av Solberg, får råd fra kristen-redaktør om å avvise mistillitsforslag

KrF-leder Knut Arild Hareide og statsminister Erna Solberg har gjennom helgen hatt samtaler flere ganger. Det bekrefter KrF overfor NTB.

– Jeg kan bekrefte at det har vært samtaler mellom statsministeren og Hareide flere ganger denne helgen, sier kommunikasjonsrådgiver Dag Fedøy i Kristelig Folkeparti til NTB.

Solbergs pressetalsmann, Rune Alstadsæther, skriver i en sms til Aftenposten at hun ikke har noen kommentar til dette eller til at det skal ha vært kontakt flere ganger mellom Solberg og Hareide i helgen.

Hareide har bedt om råd

KrF står i et spenn mellom borgerlig samarbeid og internt opprør mot Listhaugs ulike utspill. KrF-leder Knut Arild Hareide har bedt om råd fra ulike hold i helgen. Han er den som vil sitte med nøkkelen i regjeringsdramaet som utspiller seg i disse daer.

I sin lederartikkel i mandagens avis vil Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk råde KrF og Knut Arild Hareide til å stemme mot mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug.

Ap, Sp, SV og MDG har allerede varslet at de vil stemme for Rødts mistillitsforslag når det behandles i Stortinget fredag. Dermed avgjør KrF om det blir flertall mot mistillit.

KrF er i tenkeboksen, og partiet skal avgjøre spørsmålet på et møte i et ekstraordinært landsstyremøte mandag.

Lørdag sa Knut Arild Hareide dette til Aftenposten om partiets avgjørelse.

– Jeg vil ikke spekulere i KrFs videre håndtering som avklares mandag.

– Rådet vårt blir å stemme mot, av flere grunner. Den første, helt åpenbare, er at mistillit mest sannsynlig vil føre til en regjeringskrise. Jeg tror ikke KrF er tjent med det. Dette handler om mer enn om man støtter politikeren Listhaug eller ikke. Det handler om hele regjeringsspørsmålet, sier Selbekk.

Det er syv mulige utfall på Listhaug-saken. Slik vurderer Harald Stanghelle de ulike scenarioene.

– KrF må være forberedt på å ta regjeringsmakt

Han sier KrF må være forberedt på å ta regjeringsmakt og sørge for at landet får en ny regjering dersom partiet stemmer for mistillitsforslaget.

– Det tror jeg hverken KrF ønsker, eller er tjent med nå, sier han.

Han sier mange av velgerne også vil oppfatte det som provoserende om KrF feller Listhaug etter at hun har beklaget.

– Det haglet jo med unnskyldninger på torsdag, og til slutt i alle fall kom hun med en uforbeholden unnskyldning. For KrF som bygger på kristne verdier om tilgivelse vil det være provoserende å stemme for mistillit, sier han.

Han understreker at Listhaug også har utbredt støtte på grasrota i KrF på Sørlandet og Vestlandet.

– Jeg tror KrF kommer til å stemme nei til syvende og sist. Men det ser mer åpent ut i dag enn det gjorde i går, sier han.

Han peker blant annet på at KrFU er splittet i saken, og at noen fylkesledere har signalisert at de kan komme til å stemme for et mistillitsforslag.

Vårt Land-redaktør: Var sikker for to dager siden, mer usikker nå

– Hadde du spurt meg for to dager siden, ville jeg vært sikker på at KrF kommer til å si nei til mistillitsforslaget mot Listhaug. Men nå virker mange i partiet langt mer usikre og åpne, sier politisk redaktør i Vårt Land, Berit Aalborg.

Hun utelukker dermed ikke at KrF kan si ja til mistillit mot Listhaug.

– Justisministerens egen oppførsel – også etter at hun ble presset til å beklage foran Stortinget torsdag – tærer på Hareide & Co´s tillit til statsråden.

– Særlig det at hun stilte opp i dette blomsterhavet, dagen etter at hun hadde unnskyldt seg for Stortinget. Mange føler at hun ikke har tatt unnskyldningen helt inn over seg, når hun velger å stå frem og takke for støtten. Dermed opplever de henne som lite ydmyk. Og stilen Listhaug har valgt i det siste, bidrar ikke til ro, men provoserer, tror Aalborg, som ikke vil gi noe råd til Hareide.

– Ertet på seg frikirkemenighetene

– Listhaug har en stil og form som KrF har opplevd krevende over tid. De er lei av hennes utspill og oppførsel. Mange ble opprørt over Listhaugs «imamsleik»-uttalelse. Med kirkeasylsaken på Fitjar, klarte hun å erte på seg frikirkemenighetene. Det at hun lot politiet hente ut en konvertittfamilie fra kirkeasyl i et bedehus, opprørte både konservative og liberale kretser i Kristen-Norge. Facebook-meldingen om terrorister og Arbeiderpartiet, var dråpen som fikk begeret til å flyte over, sier Aalborg.

Vårt Lands politiske redaktør tror ikke KrFs landsstyre eller stortingsgruppe isolert sett vil vegre seg for å felle Sylvi Listhaug.

– Listhaug er svekket

– Sylvi Listhaug er svekket både som politiker og statsråd. Men KrFs store dilemma er at dette kan føre til regjeringskrise. Men dersom Erna Solberg setter hardt mot hardt, kan det også vekke reaksjoner i KrF. Selv om Hareide og partiet i fjor gikk til valg på å få Frp av regjering, så støttet de Erna Solberg som statsminister. Det vil være krevende for mange i KrF å felle Solberg, sier Aalborg.

Søndag formiddag melder VG at Erna Solberg har bestemt seg for å sette hardt mot hardt, og at de vil stille kabinettspørsmål tirsdag.

– Det er vanskelig å spå utfallet, men jeg vil si at sjansene for Listhaug-mistillit er blitt større de siste dagene. Det er mer åpent enn noen hadde trodd for noen dager siden, sier redaktøren.

Agenda 3:16-redaktør: Svært vanskelig avgjørelse

– Det beste ville være om vi våkner til en nyhet mandag morgen om at Listhaug har trukket seg, slik at vi slipper en mulig regjeringskrise, sier Kristin Wennemo Malmin, redaktøren i Agenda 3:16, Norges største kristne månedsmagasin.

– Men det vil hun trolig ikke gjøre. KrF har en svært vanskelig avgjørelse foran seg og det er helt åpent hva de velger å gjøre. Mange vil se dette som en mulighet til å bli kvitt Listhaug. Andre vil peke på at hun bør få tilgivelse nå som hun har bedt om unnskyldning, sier Malmin.

Hun sier alle kan få tilgivelse - men at noen handlinger og noen former for oppførsel likevel bør få konsekvenser.

– I dette tilfellet handler det om en person er skikket til å være justisminister. I en så viktig stilling bør vi alle være trygge på at vi har en person i stillingen som er skikket for nettopp det, sier redaktøren.

Tidligere KrF-leder vil ikke si hva hun mener

Tidligere KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland vil ikke si hva hun mener partiet bør gjøre.

– Dette er en utrolig vanskelig sak for Hareide og partiet, sa hun til Aftenposten lørdag.

– Jeg ser det blir lagt et veldig stort press på KrF når det ene partiet etter det andre sier det har mistillit til Listhaug. Men det går an å ha tillit til Regjeringen selv om man ikke har tillit til en enkeltstatsråd. Spørsmålet er nå hva statsministeren og Regjeringen gjør. De har et ansvar, de og, sier hun.