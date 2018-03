Trolig flertall for eggdonasjon i Høyres fylkeslag

I de sju som ikke ennå har gjort vedtak, var det flere som vedtok å si ja i fjor, skriver Aftenposten. På landsmøtet i mars i fjor fikk Høyre-leder Erna Solberg og nestleder Bent Høie gjennomslag for å utsette saken om eggdonasjon i ett år.

Tina Bru, leder for Høyres kvinneforum, har jobbet lenge for å få partiet til å si ja.

– Mitt inntrykk er at det ser ut som det er blitt et rimelig stort flertall for eggdonasjon. Jeg tror prosessen vi har hatt i partiet, med en grundig behandling i fylkene, har bidratt til å flytte en del av dem som var usikre, over til ja, sier Bru.

Hun påpeker at det er vanskelig å telle stemmer, ettersom alle deltakerne på landsmøtet får stemme etter egen overbevisning, ikke etter hvilke vedtak hjemmefylket har gjort.

Innen 8. mai skal helsekomiteen på Stortinget konkludere. Ap, SV, Venstre og Frp er positive, mens Sp og KrF er imot. I utgangspunktet er det dermed flertall for eggdonasjon, uavhengig av hvor Høyre lander.