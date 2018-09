50 filmarbeidere i streik – full stopp i to NRK-produksjoner

Til sammen er dermed 50 filmarbeidere som jobber med TV-drama, i streik, opplyser forbundsleder Sverre Pedersen i NFF til NTB.

Produksjonen av andre sesong av serien Heimebane samt den nye serien Twin er innstilt så lenge streiken pågår. De produseres for NRK av henholdsvis Motlys og Nordisk Film Production. Også NRK-serien Exit, som lages av selskapet Fremantle, og Seizure som Miso film produserer for MTG/Viaplay, er rammet. Disse to er ferdig innspilt og streiken får dermed ikke like store følger for dem.

Pedersen lover at det ikke blir noen ytterligere opptrapping av streiken så lenge det er dialog med Virke.

– Hovedkravet har hele tiden vært å få på plass et minstelønnssystem. Vi har holdt på med det i fem år. Når det ikke lykkes over så lang tid, var det ikke annet å gjøre enn å sette hardt mot hardt, sier Pedersen til NTB.

Målet er at arbeid med dramaserier og film skal lønnes likt.

– Det er de samme folkene som jobber på spillefilm og TV-Drama. De gjør det samme. Lik lønn for likt arbeid bør være et rimelig krav, sier han.

Det var natt til lørdag bruddet i meklingen mellom NFF og arbeidsgiverorganisasjonen Virke var et faktum.

Filmforbundet har tidligere varslet at inntil 150 NFF-medlemmer som arbeider med TV-drama, kan bli tatt ut i streik om konflikten vedvarer.

NFF er film- og TV-bransjens største fagforening og representerer i dag omkring 1.200 medlemmer som omfatter alt fra regissører, manusforfattere, fotografer, klippere og annen stab som jobber på norske film- og TV-produksjoner.