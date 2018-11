Virke venter at nordmenn skal bruke 11.000 kroner hver på julehandel

Virke har kommet til at vi til sammen vil bruke 58,5 milliarder kroner, drøyt 11.000 kroner hver, i desember – altså i forbindelse med julehandelen. Av dette bruker vi 4.700 kroner i dagligvarehandelen og 6.340 kroner i øvrige butikker, ifølge anslagene fra handelsbransjens interesseorganisasjon, Virke.

– Særlig den siste uken før jul er hektisk i dagligvarebutikkene. Vi inviterer til fest og besøk og unner oss nok kanskje enda mer kvalitetsmat i desember. For de fleste er det viktig at julematen smaker tradisjon, barndomsminner og råvarer fra hjemstedet. Det kommer stadig flere lokalmat-produkter på markedet som får fram både minner og julestemning, sier direktør Ingvill Størksen i Virke Dagligvare.

Omsetningen i desember er 30 prosent høyere enn gjennomsnittet for resten av året. For bransjer som leketøysbutikker, ur- og gullsmedbutikker og bokhandlere er omsetningen to til tre ganger så høy i desember som en i gjennomsnittsmåned resten av året.

– Julen betyr mye for faghandelen som kommer til å omsette for 33,5 milliarder kroner i desember, sier direktør Bror William Stende for Virke Faghandel.

I tillegg kommer pengene vi bruker i forbindelse med handelens black friday-kampanjer. I fjor var det over 3,6 milliarder kroner. I år venter Virke at det brukes 3,9 milliarder kroner fredag 23. november.