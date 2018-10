Ropstad setter sin lit til at KrF-delegatene stemmer som bestilt

Ropstad har de siste ukene argumentert hardt for at partiet må innlede regjeringsforhandlinger med den sittende regjeringen og vunnet mye støtte. Fylkeslagene har sendt flest delegater som går inn for samarbeid til høyre.

– Sånn som det ser ut nå, ligger det godt an, men en skal ikke ta noe for gitt, sier Ropstad, etter et møte i KrFs stortingsgruppe onsdag ettermiddag.

– Men jeg tror delegatene har en veldig stor lojalitet til det de er valgt inn på, fortsetter han.

Delegatene på landsmøtet har ikke et bundet mandat og kan derfor stemme annerledes enn det de meldte fra om da de ble valgt fra sine hjemfylker. I dette ligger også håpet til KrF-leder Knut Arild Hareide, som har rådet partiet til å søke samarbeid med Ap og Sp.

Hareide gir ikke opp

Hareide vil i hvert fall ikke gi opp, selv om tallene tyder på at han må overtale fem delegater som opprinnelig vil stemme blått eller for å bli i opposisjon.

– Det beste jeg gjør, er å snakke om hvorfor jeg tror dette prosjektet er best for KrF og for landet. Opptellingene viser at dette blir veldig jevnt. Jeg er naturlig nok spent. Jeg har overhodet ikke gitt opp. Men med bakgrunn i opptellinger både i mediene og hos oss, er det nok større sannsynlighet for at jeg kan tape enn vinne, sier Hareide etter gruppemøtet.

Verken voteringsrekkefølgen eller partilederens framtid var tema på stortingsgruppas møte onsdag, opplyser møtedeltakere til NTB. Først og fremst var det budsjettsaker som sto på dagsorden.

– Dette var et vanlig gruppemøte. Men selvsagt diskuterte vi også landsmøtet og hvordan det skal håndteres videre i stortingsgruppa, sier Ropstad.

Vil ikke overprøve landsmøtet

Han er lunken til forslaget om at stortingsgruppa må ta det endelige veivalget, dersom landsmøtet fredag ikke gir noe overbevisende flertall til noen av sidene. Dette har blant annet parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan tatt til orde for.

– Formelt er det stortingsgruppa som har det ansvaret. Samtidig skal det veldig mye til for stortingsgruppa å overprøve partiets høyeste organ, nemlig landsmøtet, sier Ropstad til NTB.

Ropstad vil ikke mene noe om det er naturlig at Hareide blir sittende, dersom han ikke får partiet med på å samarbeide med venstresiden.

– Har han sagt noe til deg om planene for sin egen fremtid i partiet?

– Nei, det er ikke noe vi har diskutert, svarer nestlederen, som mange mener er den naturlige arvtakeren til ledervervet, dersom partiet bestemmer seg for å gå inn i Solberg-regjeringen.

Skal diskutere spillereglene

Grøvan har foreslått at partiet skal forbli i opposisjon og ikke søke regjeringsmakt nå.

Sammen med stortingsrepresentant Steinar Reiten har han dessuten foreslått en annen voteringsorden på landsmøtet, en rekkefølge som gir opposisjonsalternativet en større sjanse. Hareide vil ikke si hva han mener om det, men opplyser at saken skal diskuteres på landsstyremøtet torsdag.

Landsstyret skal også diskutere forslaget om at beslutningen om veivalget skal gjøres med åpen votering, eller stå fast på sin tidligere beslutning om hemmelig, skriftlig valg.