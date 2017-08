Søviknes utredes for blodpropp

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) dropper ut av valgkamparrangement, erfarer TV 2. Tidligere har det vært kjent at den tidligere Os-ordføreren brakk benet på en sommerfest, et brudd som viste seg å være mer komplisert enn først antatt.

Etter uhellet har han drevet valgkamp i rullestol og på krykker, men to uker før valgdagen må han altså trekke seg fra arrangement.

Ifølge TV 2 legges han inn på sykehus for å utrede blodpropp i beinet, og statsråden har fått flyforbud av legen.

Det avviser Søviknes selv overfor BT da han ringer for å oppklare saken.

– Jeg har ikke fått noe flyforbud, som TV 2 melder. Jeg har heller ikke avlyst resten av valgkampen, slik TV 2 melder. Ikke har de ringt meg heller. Dette er trukket himla langt, sier Søviknes.

I den første utgaven av saken ble det nemlig meldt at hele valgkampen røk, men det gjelder bare ett arrangement.

– Fasiten er at jeg måtte avlyse et arrangement i Kirkenes i morgen for å få en kontroll. Jeg skal sjekkes for blodpropp i leggen, som er en mulig følgekonsekvens av operasjon.

Søviknes sier han selv ba legen om å få en sjekk i løpet av morgendagen.

– Jeg kjenner litt smerter baki leggen. Men jeg er i full valgkampaktivitet i dag. Jeg har saken om Øystesevassdraget og vært på riggbesøk på CCB-basen på Mongstad.