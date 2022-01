Erna Solberg freder skjenkeforbudet

Høyre-leder Erna Solberg gjør det klart at hennes parti ikke kommer til å tvinge regjeringen til å oppheve skjenkeforbudet, slik flere partier nå ønsker.

Høyre-leder Erna Solberg (H) vil ikke tvinge regjeringen til å oppheve skjenkeforbudet slik at landets utelivsaktører kan erstatte vannkaraffelen med ølkrus. Foto: Javad Parsa / NTB

– Høyre har ikke tenkt å gjøre som Ap gjorde i opposisjon for et år siden. Da opplevde vi at stortingsflertallet overkjørte regjeringen på akkurat dette, mot alle faglige anbefalinger. Det tror jeg vi alle lærte ikke var lurt, sier Solberg, som tirsdag har vært i møter med utelivsaktører i hjemkommunen Bergen.

Debatten om skjenkeforbudet har rast de siste dagene. Flere partier har krevd at regjeringen opphever skjenkeforbudet, og både Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de kommer til å fremme forslag om dette for Stortinget onsdag.

Men de to opposisjonspartiene kan altså ikke vente seg Høyres støtte. Dermed er det trolig ikke flertall for forslagene.

Solberg sier samtidig at det er vanskelig å vite akkurat hvor grensene går.

– Det er ikke sikkert at et fullt skjenkestopp er nødvendig særlig mye lenger. Det er lett å forstå at dette er tøft å stå i både for de som jobber i utelivsnæringen, og for de som savner sosiale møteplasser, sier Solberg.

Politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet har slått fast at skjenkeforbudet ligger fast inntil videre.

– Det kommer ikke til å skje noen endringer i tiltakene før 14. januar, sa statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap) til NRK tirsdag.