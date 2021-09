Hundrevis av trussel-episoder i Nav Vestland siden 2017

De siste fem årene har Nav Vestland registrert 811 episoder med angrep, trusler og sjikane, ifølge VG.

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Oversikten som avisen har fått tilgang til, omfatter 18 Nav-kontorer i Vestland.

Siden 2017 har det blitt registrert 439 meldinger om trusler og truende atferd, ifølge oversikten.

Samtidig har det blitt registrert 18 tilfeller av fysiske angrep, 119 tilfeller av verbal utskjelling og 95 trusler om selvskading eller selvmord.

Mandag ble en kvinne i 50-årene drept, mens en kvinne i 30-årene ble lettere skadd i et knivangrep på Navs kontor på Årstad i Bergen. En mann i 30-årene er varetektsfengslet, siktet for drap og grov kroppsskade. Flere Nav-ansatte har sagt at de ønsker å slutte etter drapet.