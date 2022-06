Storfesten i gang på Slottet

Kongelige fra hele Europa og prominente gjester fra hele Norge er samlet på Slottet for å feire prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag.

Kongelig familiebilde i lille festsal på Slottet i forbindelse med feiringen av prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag og gallamiddag på Slottet. Foran: Prinsesse Ingrid Alexandra mellom dronning Sonja og kong Harald. Første rad fra venstre: Prinsesse Astrid, Marit Tjessem, kronprinsesse Mary, kronprins Frederik, dronning Mathilde, kong Felipe, kronprinsesse Mette-Marit, kronprins Haakon, kong Willem Alexander, dronning Maxima, kronprinsesse Victoria, prins Daniel, prinsesse Estelle og prins Oscar. Andre rad fra venstre: Emma Tallulah Behn, Leah Isadora Behn, Maud Angelica Behn, Durek Verrett, prinsesse Märtha Louise, prinsesse Elisabeth, Marius Borg Høiby, prins Sverre Magnus, prinsesse Catharina-Amalia, arvestorhertug Guillaume, arvestorhertuginne Stephanie og prins Charles. Tredje rad fra venstre: Rosario Nadal, prins Tassilo, prinsesse Olimpia Preslavska, prinsesse Mafalda Cecilia Preslavska, Katharine Jibba Butler, prins Kyril, kronprins Pavlos, prinsesse Marie Chantal, prinsesse Olympia, prins Constantine og prins Aristides. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Fem tronarvinger samlet på samme bilde! Foran (f.v.) prinsesse Estelle fra Sverige, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Charles fra Luxembourg. Bak står prinsesse Catharina-Amalie (t.v.) fra Nederland og prinsesse Elisabeth fra Belgia.

Prinsesse Ingrid Alexandra og kongefamilien på Slottet i Oslo fredag. Bak f.v.: Marit Tjessem, kronprinsesse Mette-Marit, kronprins Haakon, Marius Borg Høiby, prins Sverre Magnus. Foran f.v.: Kong Harald, prinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja. Prinsesse Ingrid Alexandra fylte 18 år 21. januar 2022. Markeringene av myndighetsdagen ble utsatt til juni på grunn av smittesituasjonen og koronarestriksjonene.

I forkant av festen stilte en stivpyntet kongefamilie opp på et festbilde, hvor kveldens hovedperson satt i midten – mellom kongen og dronningen.

Arveprinsesse Ingrid Alexandra fylte 18 år i januar og ble med det myndig. Det betyr at hun i prinsippet kan ta over som statsoverhode, men det gjør hun først den dagen både kongen og kronprinsen er borte.

Myndighetsdagen feires med brask og bram, og 199 personer sitter til bords på Slottet fredag kveld. På menyen står blant annet gulrottartar, asparges og kamskjell, kveite og jordbær og is. Utover kvelden blir det også dans og taler.

Massiv oppslutning

Til stede på feiringen er kongelige fra hele Europa, og de stilte alle opp på et stort gruppebilde inne i lille festsal på Slottet før festen. Med på bildet var også Durek Verrett, som nylig forlovet seg med prinsesse Märtha Louise.

Anledningen gjorde det også mulig å samle tronarvingene fra fem land på ett og samme bilde.

Gjestelisten avslører en massiv oppslutning fra alle europeiske kongehus, med unntak av det britiske. Både det nederlandske kongeparet Wilhelm Alexander og Maxima, dronning Mathilde av Belgia og kong Felipe av Spania vil være til stede under gallamiddagen. Den skulle egentlig starte klokka 20, men ble noe forsinket.

Kongefamilien kom inn til middagen rundt klokka 20.20, etter at alle gjestene hadde ankommet.

Utsatt feiring

Hele den utvidede kongefamilien vil er til stede, inkludert prinsesse Astrid, fru Ferner og Marit Tjessem. Märtha Louise, hennes tre barn og Durek Verrett.

I tillegg deltar en rekke statsråder, de parlamentariske lederne på Stortinget og mange representanter for norske organisasjoner og samfunnsliv.

Torsdag ble prinsessen feiret med en egen fest arrangert av regjeringen. Begge feiringene ble utsatt til nå på grunn av korona.

Dronningen om prinsessen: – Du er en skikkelig tøffing

– Du er en skikkelig tøffing – som verken er redd for å hoppe i fallskjerm eller for å si din mening, sier dronning Sonja om prinsesse Ingrid Alexandra.

– Du er glad i vannsport. Du er god på ski. Du er også glad i skolen, og i å være sammen med venner og familie, sa dronning Sonja i kveldens første tale under gallamiddagen på Slottet fredag kveld.

Dronningen ønsket gjestene velkommen til den storslåtte festen i forbindelse med Ingrid Alexandras 18-årsfeiring, og hun sa noen varme ord om bursdagsbarnet:

– Du er klok, varm og kunnskapsrik. Og du har omsorg – som jeg også sa i din konfirmasjonstale – både for mennesker, dyr og naturen, sa en tydelig rørt dronning.

Prinsessens 18-årsdag var 21. januar, men på grunn av korona holdes de offisielle festene denne uken.

– Hold fast på den du er, Ingrid. Våg å tenke nytt og åpent; å gjøre ting på din egen måte. Og husk at det ikke er noe mål i seg selv å være perfekt. Du har alle forutsetninger for å ta kloke valg og få et liv som blir godt både for deg, dine nærmeste og dem du en dag skal være dronning for, sa dronningen.

Hun minnet om at skjebnen har gitt barnebarnet store oppgaver.

– Men på veien dit må du gripe mulighetene som byr seg med begge hender – for å lage din egen solide plattform. Alt du kan suge til deg av inntrykk, lærdom og erfaring vil komme deg til nytte senere i livet, sa dronningen, som inviterte alle til en skål på slutten av talen.

Kong Harald: – Dere må nok holde ut med meg en stund til

Kong Harald har ingen planer om å gi seg med det første, men gir arveprinsesse Ingrid Alexandra gode tips til den dagen hun selv blir statsoverhode.

– Jeg har sagt det til deg flere ganger før, Ingrid, men en bestefar har lov til å repetere sitt viktigste råd om og om igjen: Vær deg selv. Og stol på at det er nok – alltid, sa kongen i sin tale under gallamiddagen på Slottet fredag kveld.

Prominente gjester fra inn- og utland er samlet til en koronaforsinket feiring av prinsessens 18-årsdag, som var 21. januar.

– Egentlig var det fint å få feire deg i to omganger – så vi fikk ro til å fordøye alt som skjedde i forbindelse med myndighetsdagen din i januar. For første gang var du med i statsråd, heldigvis uten vetorett – siden man aldri vet hva som kan komme fra en engasjert ung dame som deg, sa kongen til latter fra salen.

Han fortalte at han denne fredagen i januar virkelig kjente på «styrken og tryggheten i at slekt skal følge slekters gang».

– Men dere må nok holde ut med meg en stund til! Og forhåpentligvis kan jeg fremdeles være til hjelp om det er ting du lurer på, kjære Ingrid, sa kongen.

Han understreket viktigheten av at den fremtidige tronarvingen tar seg god tid til skolegang og utdannelse.

– Og ikke glem å leke! Det har i hvert fall jeg god erfaring med selv. Jeg leker, som du vet, mest og best på sjøen. Og der trives heldigvis du også.

Kortreist meny

Råvarer fra Slottsparken og kongsgården på Bygdøy er blant det som står på menyen når prinsesse Ingrid Alexandra feires med gallamiddag på Slottet.

Under fredagens gallamiddag, der representanter for nesten alle de europeiske kongefamiliene er til stede, feires prinsessens 18-årsdag med følgende meny:

* Først serveres gulrottartar med estragonmajones, pepperrot og epler.

* Til forrett serveres asparges og kamskjell med syltet ingefær, hylleblomst fra Slottsparken og bringebær og gressløkblomst fra Bygdø kongsgård.

* Til hovedrett serveres kveite med pommes Sonja, minigulrøtter og kongeøsterssopp med petit pois-puré og smørsaus.

* Til dessert serveres norske jordbær, markjordbær og vaniljeis.