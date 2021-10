Halloween-snop trekkes fra markedet

Risiko for at pinnene kan løsne/knekke slik at plastbit kan bli igjen i produktet, melder Mattilsynet.

Nille As trekker tilbake produktet «Horror Candy Bag», med best før dato 25 mai 2022. Årsaken er at det er risiko for at pinnene kan løsne/knekke slik at plastbit kan bli igjen i produktet.

Dette opplyser Mattilsynet via Matportalen.no.

2757 poser har blitt solgt i Nille butikker over hele landet.

Nille informerer om at produktene nå er sperret på lager og for salg i butikk. Posen består av 5 stk kjærlighet på pinner, 12 stk vingummi og 8 stk Mashmallows.

Nille ber forbrukere som har kjøpt varen om å levere den tilbake i butikk for refusjon av pengene.