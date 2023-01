De fleste har en forestilling om hva en by er: Et sted av en viss størrelse, med konsentrert bebyggelse for handel, kultur, boliger og arbeidsplasser. Det finnes likevel ingen definisjon av hva en by er i Norge.

De fleste tettsteder er definitivt ikke byer, som for eksempel Seimsfoss i Kvinnherad, med 350 innbyggere. Kan det være at Sandnessjøen, med 6000 innbyggere, er en liten by, mens tettstedet Konnerud, like ved Drammen, ikke er en by, selv om det bor over 10.000 der?