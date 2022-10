Dyreverner tiltalt for grove brudd på dyrevelferdsloven

En lokal leder i Dyrebeskyttelsen må møte i retten, tiltalt for grove brudd på dyrevelferdsloven. Mattilsynet fant 17 døde katter hos dyreverneren i en inspeksjon.

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Da Mattilsynet var på inspeksjon hos dyrevernsaktivisten, fant de 62 katter i to ulike bygninger. 55 av dyrene måtte avlives som sykelig undervektige eller avmagret. Tilsynet fant også 17 døde katter i de samme lokalene, skriver Nationen.

– Om det blir grunnlag for å nedlegge påstand om straff, vil avhenge av de bevisene som blir ført i retten. Men stort sett idømmes fengselsstraff hvis noen blir funnet skyldig i grove overtredelser av dyrevelferdsloven, opplyser politiadvokat Knut Wold ved Innlandet politidistrikt.

I tiltalen heter det at kattene ikke fikk «adekvat behandling», at syke katter ikke ble avlivet, samt at flere katter ble utsatt for smittefare når de gikk fritt sammen med døde dyr.

Herman Frang, som representerer den tiltalte, sier til avisen at de nå ikke har noen kommentar til saken som skal opp for Vestre Innlandet tingrett til tirsdag.