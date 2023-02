Ny rapport: Sykehjemsansatte rekker ikke hjelpe til med tannpuss og kroppsvask

(Aftenposten) Syv av ti ansatte ved sykehjem opplever ofte at de ikke rekker å hjelpe beboerne med kroppsvask, tannpuss eller ved måltider, viser ny rapport. – Et varsko om at noe må gjøres, mener forskerne.