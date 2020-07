Lørenskog-drapene: Ikke avhør av moren før til uka

Helsetilstanden til kvinnen som er siktet for drap på de to barna sine i Lørenskog, gjør at hun ikke blir avhørt før etter helgen.

Lys og blomster utenfor blokka der de to barna ble funnet døde søndag. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

NTB

Det opplyser forsvareren hennes, advokat Gunhild Lærum, til NRK.

Politiet er i dialog med sykehuset for å få avgjort når avhør vil være mulig, opplyser Øst politidistrikt.

En svært vanskelig sak

– Dette en svært vanskelig sak for de pårørende og alle berørte. Vi står overfor er en far som har mistet barna sine, to familier og et lokalsamfunn i sorg. Det er vår oppgave å finne ut av hva som har skjedd med barna, og vi fortsetter dette arbeidet med full tyngde, sier påtaleansvarlig Sonika Sharma-Sundheim i en pressemelding.

Samtidig fortsetter politiet med andre avhør og tekniske undersøkelser på åstedet.

Den 35-årige moren ble funnet kritisk skadd sammen med de to barna – begge under ti år – i en leilighet på Skårer i Lørenskog kommune søndag 19. juli. Hun ble fraktet til Ullevål sykehus.

Siktet dagen etter

Dagen etter opplyste politiet at moren er siktet for drap.

Forsvarer Lærum opplyste tirsdag til NTB at hun hadde snakket med klienten. Moren er informert om siktelsen, men Lærum var usikker på om hun oppfattet dette.

De to barna er obdusert, men av hensyn til etterforskningen har ikke politiet villet si noe om dødsårsaken.

Møtt av politiet

Faren til barna kom selv til åstedet og ble tatt hånd om av politiet. Han ble siktet i saken, men løslatt samme kveld.

Til TV 2 forteller farens bistandsadvokat, Henning Bjercke, at faren reiste til stedet for å være sammen med barna før en reise de hadde planlagt sammen.

– Budskapet om barnas død overskygget det faktum at han selv ble siktet i saken. Siktelsen har selvfølgelig vært en ekstrem tilleggsbelastning, men for ham var det bare et spørsmål om tid før siktelsen skulle bli frafalt, sier bistandsadvokaten.