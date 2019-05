Psykologspesialist: – Gi pedofile sexdukker på resept

Grøndahl mener at løsningen, kombinert med omfattende terapi, kan føre til at pedofile får «luftet» sine lyster, i strid med politiets overbevisning om at løsningen vil aktivere overgrep. Spesialisten ber derfor om vitenskapelige eksperimenter.

– Vi vet ikke om seksualiserte dukker av barn trigger overgrep, eller om de kan fungere motsatt, som en slags ventil, sier Grøndahl til Dagbladet.

– Kripos er særlig bekymret for dem som bestiller slike dukker og har begått overgrep tidligere eller har tilgang til barn i familie, gjennom arbeid eller verv, sier leder Emil Kofoed i Kripos' seksjon for seksuallovbrudd.

Grøndahl svarer at det faglige grunnlaget i feltet er tynt.

Kripos slo i fjor alarm om innføring av små sexdukker i 2017. Samme året ble en 23 år gammel mann fra Østfold dømt i Fredrikstad tingrett til seks måneders fengsel for blant annet å ha bestilt en seksualisert barnedukke. Dommen var den første i sitt slag.

Siden har de fått varsler om til sammen 55 dukker som kan være ulovlige, ifølge Dagbladet.