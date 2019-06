Etterforskning av eksplosjon i Sandvika kan ta måneder

Rune Skjold, seksjonssjef i seksjon for økonomi og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt, opplyser til Infront TDN Direkt at politiet har noen hypoteser om hva som har skjedd, men at de ikke ønsker å gå ut med dette.

Politiet skal blant annet gjennomføre avhør av dem som kjenner til det tekniske ved stasjoner av denne typen og undersøke hva som gikk galt, skriver E24.

– Det pleier å ta relativt lang tid når man skal lage rapporter og konkludere. Det kan fort ta noen måneder. Vi vil ikke spekulere på mulige årsaker før det, sier Rune Skjold.

Eksplosjonen var trolig i en hydrogentank og skjedde ved 17.30-tiden mandag ved en Uno-X-stasjon ved Kjørbo i Sandvika.

Nel har levert systemet som produserer og fyller hydrogen på Uno-X-stasjonen i Sandvika. Selskapets aksje falt hele 18,3 prosent på Oslo Børs tirsdag. Tidlig onsdag ettermiddag hadde den falt ytterligere 7,6 prosent. Likevel ligger kursen 70 prosent over hva den gjorde for ett år siden.