Senterpartiet ruver historisk høyt i ny partimåling

Regjeringspartiene Høyre og Frp ender opp på 19,1 og 11,4 prosent på målingen, som Opinion har gjort på oppdrag fra FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Med en oppslutning på 16,9 prosent, ligger imidlertid Senterpartiet over rekordvalget i 1993. Da endte partiet opp med 16,7 prosent.

– Vi har et tydelig mål om å utvikle hele Norge, og jeg tror folk ser at vi i debatt etter debatt utfordrer regjeringens politikk. Små og store kommuner har vært en suksesshistorie for landet vårt. Vi er det tydeligste partiet på å ha tjenester nær folk, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til FriFagbevegelse.

Venstre og KrF befinner seg godt under sperregrensen.

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 23 prosent, som er en nedgang på 4,2 prosentpoeng fra forrige måling. Partiet lekker både til SV, Rødt og Senterpartiet.

Samtidig får MDG sitt beste resultat på målingene fra Opinion med 6,5 prosent.

Partienes oppslutning i prosent (endring fra april i parentes):

Ap: 23 prosent (-4,2) , Høyre: 19,1 prosent (-2,0), Frp: 11,4 prosent (-1,7), Sp: 16,9 prosent (+2,8), SV: 6,4 prosent (-1,9), Venstre: 2,8 prosent (+0,8), KrF: 2,6 prosent (-0,2), MDG: 6,5 prosent (+2,6), Rødt 7,1 prosent (+2,0), Andre: 4,2 prosent (+1,8)