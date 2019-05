Ny ledertrio klar i Frp

Begge ble valgt med akklamasjon på siste dag av landsmøtet søndag.

– Det er det å bli valgt av landsmøtet som virkelig gjelder, sier Listhaug (41), som har vært konstituert i rollen siden Per Sandberg trakk seg i fjor sommer.

Søviknes (50) sier han vil bruke sin lange erfaring fra lokalpolitikken til å rette fokus på kommunepolitikk i valgkampen.

– Vi skal vinne dette valget og overraske alle, erklærte han.

– En ting er sikkert: Jonas Gahr Støre skal ikke bli statsminister i Norge. Vi skal vinne neste valg også, proklamerte Listhaug – og fikk stående applaus til svar.

Arverekkefølge

I korridorene på landsmøtehotellet på Gardermoen spøkes det med at Frp nå har fått et superlag med tre S'er på toppen: Siv, Sylvi og Søviknes.

Med sin nye rolle som både ny eldre- og folkehelseminister og første nestleder står Listhaug fremst i arverekkefølgen i partiet. Det plager ikke Søviknes at det er Listhaug som løftes fram som Jensens mest sannsynlige arvtaker.

– Jeg har ingen tanker eller ambisjoner om å aspirere i den retning, sier Søviknes til NTB.

– Hvorfor ikke?

– Det er jo noe med alder. Jeg fylte nettopp 50, og det kommer jo hele tiden nye friske krefter til. Det tar tid for en partileder å bygge seg opp og få tilstrekkelig tyngde, mener den mangeårige Os-ordføreren og tidligere olje- og energiministeren.

Blytunge målinger

Frps tilsynelatende ubestridte kronprinsesse løper på sin side fra intervju til intervju.

– Det er utrolig å tenke på hvilken reise jeg har hatt siden jeg var på mitt første FpU-møte i 1998, minnes hun overfor NTB.

I valgkampen vil hun få en sentral rolle i å forsøke å løfte partiet fra blytunge meningsmålinger helt ned på 10-tallet.

– Det et bare å brette opp ermene, sier Listhaug, som lister opp kjente saker som eiendomsskatt, eldreomsorg, bompenger og ikke minst innvandring og integrering som Frp skal fokusere på i valgkampen.

Vil løfte lokale saker

Søviknes sier hans viktigste rolle som nestleder blir å løfte lokalpolitikken tydeligere inn i partiledelsen og drive organisasjonsbygging.

– Det å ha en nestleder som ikke sitter i regjeringsapparatet, gjør at vi av og til kan være litt tydelig på partiets vegne inn mot rikspolitiske saker, fastslår Søviknes, som for snart 20 år siden brått måtte trekke seg fra alle rikspolitiske verv da at det ble kjent at han hadde hatt seksuell omgang med en 16-årig jente på et landsmøte i Fremskrittspartiets Ungdom.

-Jeg har sagt mye om den hendelsen tidligere. Det er klart at jeg gjorde en feil, og jeg har beklaget det veldig sterkt.

Avviser kampvotering

Ifølge Aftenposten har det vært murring i Frp over at samferdselsminister Jon Georg Dale verken ble innstilt som ny nestleder eller til sentralstyret.

Selv sier Dale at han ikke er skuffet over at han ikke ble innstilt.

– Vil ikke dette svekke dine sjanser som en potensiell fremtidig leder?

– Punkt én er nei, jeg opplever ikke det, og punkt to: Det å lage et lederspørsmål når vi har en fantastisk leder som ingen av oss ønsker å bytte ut, er bare tull, sier Dale.