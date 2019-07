Gresk politi: Usikkert om norsk 18-åring blir dømt

Den siktede mannen ble onsdag løslatt etter å ha sittet i varetekt i to dager, og han har forlatt Hellas. Han nekter straffskyld, men er pålagt å returnere når saken kommer for retten om et halvt års tid.

Gresk politi sier til VG at det kan bli utstedt en internasjonal arrestordre hvis han blir dømt. Og hvis han kommer til Hellas igjen, risikerer han fengsling.

Men det er teoretisk mulig at han aldri vil bli pågrepet, nå når han først er ute av landet.

– Hver sak er helt individuell, dermed er det umulig å si noe om hva som kommer til å skje i denne saken, sier politibetjent Christos Chasiotis på Naxos til VG.

Norsk politi har ikke blitt kontaktet av gresk politi, og Kripos sier at de foreløpig ikke er koblet inn i saken.

Den skadde tilbake i Norge

Den siktede 18-åringens forsvarer Kim Gerdts sier at hans klient tar situasjonen tungt, skriver Budstikka.

18-åringen ble pågrepet av gresk politi etter voldsepisoden på et hotell på øya Ios natt til mandag. Han er siktet for å ha skadet kameraten sin med en knust flaske.

Den jevngamle kameraten som ble skadd, ble innlagt på sykehus i Aten. Han er ifølge sin bistandsadvokat nå tilbake igjen i Norge.

I samråd med fornærmede og familien ble et bilde av fornærmedes skader torsdag frigitt. Bildet viser et dypt sår på halsen til fornærmede.

Begge tenåringene er fra Bærum. De var på tur med den østerrikske reisearrangøren Life is a beach party, som arrangerer russeturer.

Antall russereiser halvert

I fjor solgte reisearrangøren over 900 Hellas-reiser til norske ungdommer. I år er tallet halvert, opplyser selskapet til NRK.

– Det er mindre folk og mindre rivalisering mellom skolene. Det gjør at alle har en bedre innstilling, og at de vil være greie med hverandre, sier eier René Schwarzgruber til NRK.

Sommeren 2018 ble ti norske ungdommer pågrepet på ferieøya Kos, siktet for slåssing på offentlig sted, ordensforstyrrelser og politivold.

