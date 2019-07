Mulla Krekar framstilles for fengsling onsdag

Mandag kveld ble Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Det skjedde på bakgrunn av en internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter.

– Pågripelsen skjedde ved 22-tiden og foregikk udramatisk, forteller kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.

Mulla Krekars forsvarer Brynjar Meling kaller pågripelsen meningsløs og viser til at hans klient i alle år har samarbeidet med norsk politi.

Ingen begjæring

– Han har møtt opp hver gang PST har ønsket å prate med ham, han har ingen reisedokumenter, han har et utseende som er gjenkjennelig for alle, og han har ingen steder å unndra seg. Dette vet PST og derfor er det unødvendig å bruke varetekt i en sak der det ikke engang er begjært utlevering fra italiensk side, sier han til TV 2 Nyhetskanalen.

Italia oversendte i 2015 en begjæring om utlevering av mulla Krekar, men trakk den tilbake et år senere. Noen ny begjæring har siden ikke kommet.

– Vi har ikke mottatt noen forespørsel om å utlevere mulla Krekar til Italia, sier fagdirektør Guttorm Aanes i Justisdepartementet til NTB.

Ikke pågrepet

Det samme gjelder to andre norske statsborgere, en 39-åring bosatt i Fredrikstad og en 43-åring bosatt i Drammen, som også ble funnet skyldige i terrorplanlegging og dømt til fengsel i samme sak.

Disse to mennene er også internasjonalt etterlyst, men er i motsetning til mulla Krekar ikke pågrepet.

– Det er opp til norsk påtalemyndighet å vurdere om vilkårene er til stede for pågripelse. Vår vurdering, basert på at de to er norske borgere og ikke kan utleveres, er at det derfor heller ikke er grunnlag for å pågripe dem med bakgrunn i italienske myndigheters etterlysning, sier Hugubakken til NTB.

Journalist

NRK har snakket med den ene av de to mennene, som ble dømt til ni års fengsel.

– Ingen har tatt kontakt med meg. Jeg visste at rettssaken foregikk, fordi jeg så det i mediene, men jeg tenkte at dette var rutinearbeid. Jeg ventet aldri å bli dømt til ni års fengsel, forteller han.

Mannen sier at han ikke har hatt kontakt med mulla Krekar siden 2012 og at han ikke kjenner innholdet verken i tiltalen eller dommen.

Avviser IS-kontakt

Ifølge italienske medier er mulla Krekar og de to norske statsborgerne, sammen med tre andre menn som antas å oppholde seg i Storbritannia, funnet skyldige i å ha tilhørt et terrornettverk kalt Rawti Shax.

Nettverket skal ifølge dommen ha hatt tilknytning til Den ytterliggående islamistgruppa IS, noe mulla Krekar på det sterkeste bestrider.

– For ham oppleves det som en dobbelt krenkelse å bli dømt for å ha noe IS å gjøre, en organisasjon han ikke vil bli assosiert med, sier Meling.

Skepsis

Dette er i tråd med hva eksperter tidligere har påpekt, blant dem terrorforsker Lars Gule, som overfor NTB stilte spørsmål ved mulla Krekars påståtte støtte til IS da tiltalen i Italia ble kjent.

– Det rimer ikke, påpekte Gule, som viste til at mulla Krekar tidligere hadde gitt uttrykk for betydelig skepsis til IS.

Gule mente også at det var galt å omtale Rawti Shax som et terrornettverk og kalte det en politisk fraksjon.

– Det finnes ikke fnugg av bevis for at dette nettverket har forberedt eller gjennomført voldelige aksjoner, sa han.