Trygg Trafikk: – Meningsløst å trimme elsparkesykler

En elsparkesykkel skal maks komme opp i rundt 20 kilometer i timen, men ved å modifisere sykkelen kan hastigheten gå ytterligere opp.

– Det finnes ikke et fornuftig behov for dette. Å styre en elsparkesykkel i 20 kilometer i timen oppleves som mer enn fort nok for de fleste, forteller seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

Trygg Trafikk har fått flere henvendelser om dette, men tror ikke det er et fenomen som gjelder mange.

I juni hadde totalt 111 personer skadd seg ved bruk av elsparkesykkel. Totalt for de siste tre og en halv månedene april, mai, juni og halve juli er dette tallet 258, ifølge Trygg Trafikk.

Det foreligger ingen tall på hvor mange av ulykkene, om noen, som involverer bruk av modifisert elsparkesykkel, men Johansen mener at slike sykler ikke er bygget for hastigheter over den innebygde fartsgrensen, og at de derfor blir mer ustabile ved trimming.

– Trimming er meningsløst, og det øker bare sjansen for å kjøre på fotgjengere. Høyere fart gir også en betydelig risiko for hodeskader, sier han.

Både politiet og Trygg Trafikk ønsker seg et nytt regelverk for elsparkesykler. Krav om hjelm og en nedre aldersgrense på tolv år er to av forslagene.