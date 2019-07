Det kom først meldinger om at det var to biler som havnet i vannet, men senere opplyste vaktleder Terje Birkeland i Alarmsentralen i Sogn og Fjordane til NRK at det er snakk om én bil med en henger.

Redningsmannskaper er sendt til stedet for å lete etter mannen. Brannvesenet i Møre og Romsdal bistår med dykkere fra Ålesund.

En luftambulanse fra Førde og et redningshelikopter fra Florø har ankommet stedet, og leter nå etter en person i vannet, opplyser Hovedredningssentralen til NTB. I tillegg bidrar frivillige fra Røde Kors.

– Det søkes i området, men det er litt kaotisk akkurat nå, sier vaktleder Bjørn Magnussen i Hovedredningssentralen.

Det nye raset gikk på sørsiden av Jølstravatnet. Fylkesvei 451 mellom Vassenden og Kjøsnes er stengt som følge av raset, opplyser veitrafikksentralen vest på Twitter.