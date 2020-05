De viktigste koronareglene – akkurat nå

Hvordan var det nå med avstand og reising og konserter og sånn?

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Gitarspiller og turgåere på behørig avstand i Tøyenparken. Slik lever vi nå. Foto: Hans O. Torgersen

Etter over en måned med mange stengsler, stillesitting og solotid, begynner Norge så smått å vende tilbake til noe som minner om vanliglivet.

Denne uken lettet Regjeringen på flere koronarestriksjoner. Og det er varslet at flere endringer vil komme veldig snart.

– Nå åpner vi samfunnet ytterligere gradvis, men kontrollert opp, sa helseminister Bent Høie fra talerstolen.

Men i mylderet av informasjon, er det fort gjort å surre det til. Her er de viktigste, oppdaterte retningslinjene nå:

1. Avstand – én meter er nok

De fleste er blitt vant til å bevege seg i sikksakk og bueformasjon i møte med andre mennesker.

Men denne uken ble avstandsrådet redusert fra to til én meter. Smittevernekspertisen mener det er tilstrekkelig for å unngå smittespredning. Rådet gjelder både innendørs og utendørs, også personer i risikogruppene.

Sistnevnte oppfordres fortsatt til å være mest mulig hjemme og begrense antall personer man har nær kontakt med.

Les også Kan besteforeldre klemme barna, holde babyer eller spise med familien? Dette svarer FHI nå.

2. Oppmyking for mindre arrangementer

Det blir fortsatt glissent i seteradene når Ringen kino åpner for visninger med maks 50 personer i salen neste helg. Foto: May Synnøve Rogne

Fra torsdag 7. mai åpnes det for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Men følgende forutsetninger må være oppfylt:

Det må være mulig å holde avstand på minst én meter mellom deltagere.

Det må være i regi av en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede. Begrunnelsen er blant annet å kunne sikre rask smittesporing om nødvendig.

Lørdag ble det blant annet klart at Ringen kino i Oslo åpner igjen 8. mai, melder NTB. Helgen etter kommer elleve kinoer etter i hele landet, blant annet Asker, samt Vika log Colosseum i Oslo.

3. Hyttetur er lov, men hva med andre reiser?

Både båttur på fjorden og tur til hytta er lov. Men innenlandsreisende bør helst unngå rundreiser. Ett reisemål er perfekt. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Myndighetene har fått en del kritikk for tvetydig informasjon om ferier og reiser.

Inntil videre er det følgende retningslinjer som gjelder akkurat nå:

Hytteforbudet ble opphevet 20. april, som de fleste har fått med seg. Så ja, du kan ta deg en hyttetur - så lenge hytta ligger i Norge.

Fritidsreiser innenlands er tillatt. Men helsemyndighetene anbefaler å unngå «rundreiser». De ber oss også om å bruke sunn fornuft og holde oss til de generelle rådene for blant annet hygiene, avstand og kontakt med færrest mulig.

UD fraråder fortsatt alle utenlandsreiser som ikke er «strengt nødvendige». Alle reisende som kommer til Norge skal i karantene i 14 dager – symptomer på koronavirus eller ikke. Aftenposten har fått mange spørsmål om det er greit å dra på hytter i Sverige uten å få karantene i ettertid. Det eneste unntaket her er «stengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader». Dette unntaket åpner ikke for overnatting.

Ble du bare ytterligere forvirret om hva som er greit eller ugreit når du skal spikre sommerplanene?

Aftenposten har bedt om en oppklaring for Helsedepartementet. Ifølge statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) er det for tidlig å si hva som blir koronakonsekvensene.

– Folk bør forberede seg på at sommerferien må tilbringes innenfor Norges grenser. Helt hvordan sommeren vil bli, er vanskelig å spå nå. Dette vil være avhengig av smittesituasjonen vi befinner oss i, skriver Erlandsen i en e-post.

En annen nyhet fra sist uke, var en ny veileder for smittevern på fly. Veilederen anbefaler blant annet at ett sete mellom hver passasjer gir tilstrekkelig avstand i flykabinen for å forhindre smitte, det samme gjør midtgangen. Det betyr at midtsetene i flyradene blir tomme neste gang du skal ut og fly.

4. Ølkranene åpner, men ikke kom stappmett

Serveringssteder må tilby matservering for å kunne skjenke alkohol. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Oslo-baserte ølhunder og andre sosiale dyr kan glede seg til 6. mai. Da åpner det igjen for alkoholservering i hovedstaden.

Men, det er et lite men. Gjenåpningen gjelder kun for spisesteder med matservering. Stående spising og drikking, for dem som måtte foretrekkerdet, blir det heller ikke anledning til. Alt skal skje ved bordene. Og – som mange etter hvert er blitt vant til: Grupper på fem er maks.

5. Maksgrense på trikk og T-bane

Kollektivreisende skal få hjelp til å praktisere én-meters-regelen Foto: Dan P. Neegaard

Det begynner å bli en stund siden «sild i tønne» var et presist begrep i beskrivelsen av kollektivhverdagen i Oslo. Slik skal det forbli.

Ruter innfører maksbegrensning på antall passasjerer, som skal markeres tydelig på alle transportmidler. Det vil også bli merket hvilke seter passasjerene kan sitte på, og hvor de kan stå om bord.

Tiltakene betyr redusert kapasitet på trikk, buss og T-bane.