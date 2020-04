Anne-Elisabeth Hagens ektemann er pågrepet

Politiet har tirsdag pågrepet Tom Hagen (70). Hans kone, Anne-Elisabeth Hagen, har vært savnet i halvannet år.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Politiet på plass ved boligen til Tom Hagen tirsdag. Foto: Olav Olsen

Aftenposten får bekreftet pågripelsen fra personer med kjennskap til saken og er kjent med at politiet har planlagt pågripelsen en stund.

I fjor sommer gikk etterforskningsledelsen, med rådgivning og bistand fra Riksadvokaten, til retten og fikk tillatelse til å starte hemmelig etterforskning, skriver VG.

Underveis i etterforskningen begynte flere spor å peke mot ektemannen, samtidig som teoriene om frivillig forsvinning og økonomisk motivert kidnapping mer og mer ble lagt til side.

Det var VG som først meldte om pågripelsen. Hagen skal ha blitt stoppet av politiet ved 08.30-tiden tirsdag morgen, ifølge avisen, som har publisert bilder av politiaksjonen. Politiet skal ha sperret Nordahl Griegsgate i Lørenskog med flere biler og stanset trafikken i begge retninger en kort periode.

Tom Hagen, forretningsmann og milliardær, skal ha vært på vei fra boligen i Sloraveien på Fjellhamar til arbeidsplassen i Futurumbygget da han ble pågrepet. VGs bilder viser politifolk ved Hagens bil, som står igjen på fortauet etter politiaksjonen.

Aftenposten er kjent med at politiet har intervjuet personer i Hagens omgangskrets i Lørenskog før påske.

Tom Hagen fotografert ved familiens bolig 30. oktober 2019, ett år etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Foto: Tomm W.Christiansen

Kommunikasjonsrådgiver Øystein Stavdal Paulsen i Øst politidistrikt vil hverken bekrefte eller avkrefte at Tom Hagen er pågrepet. Han viser til en pressekonferanse med politiet kl. 10.30 tirsdag. Heller ikke operasjonsleder Ronny Samuelsen vil bekrefte pågripelsen.

Aftenposten vet foreløpig ikke hva Hagen er siktet for. Svein Holden har vært Hagen-familiens bistandsadvokat og talsperson siden forsvinningen. Han har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Til NTB opplyser Holden at han sitter i et rettsmøte og ikke kan kommentere utviklingen før senere tirsdag. Han vil ikke kommentere om han nå har status som forsvarer for Tom Hagen.

Politiet i arbeid ved Hagen-familiens bolig tirsdag morgen. Foto: Olav Olsen

Har forklart at han var på jobb

68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober 2018. Siste sikre livstegn var en telefonsamtale med et familiemedlem klokken 09.14.

Ektemannen, forretningsmann og milliardær Tom Hagen (70), skal angivelig ha vært på jobb på dette tidspunktet. Han har i forklaring til politiet sagt at han kom hjem rundt klokken 13.30 den dagen hun forsvant, og at han varslet politiet en drøy halvtime senere.

Saken ble først etterforsket som en bortføring med økonomisk motiv. I fjor sommer endret politiet hovedhypotese til at det var mest sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen var blitt drept.

Politiet mener drapet skal være fordekt som økonomisk motivert kidnapping av en eller flere gjerningspersoner. Anne-Elisabeth Hagen er registrert som drept i drapsstatistikken til Kripos.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. Foto: Privat / Politiet

En av Norges rikeste

Tom Hagen er ingeniør og investor, i tillegg er han en av Norges rikeste personer. Ifølge Kapitals liste over Norges rikeste personer har han en formue som anslås å være på 1,7 milliarder kroner, det plasserer han på 172. plass på listen. Pengene sine har han i all hovedsak tjent på eiendomsinvesteringer og strømsalg.

Hjemme i boligen til Anne-Elisabeth og Tom Hagen ble det funnet et skriftlig dokument, der ble det fremsatt trusler og krav om å utbetale løsepenger. Kravet fra de antatte kidnapperne tilsvarer 88 millioner norske kroner i kryptovalutaen monero, etter det Aftenposten kjenner til.

I løpet av tiden Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet har det til tider vært svært lite kontakt med den antatte motparten. Kommunikasjonen startet opprinnelig via en ukjent kryptovaluta, men beveget seg så over på en «mer egnet kommunikasjonsplattform». De angivelige bortførerne har aldri fremsatt noe bevis for at kvinnen er i live.