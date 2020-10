Bent Høie: Ha så få nærkontakter som mulig

Helseminister Bent Høie ber folk om å ha færrest mulig nærkontakter for å lette smittesporingen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Bent Høie var opptatt av nærkontakter. Foto: Stian Lysberg Solum

Eivind Aarre Journalist

– Nærkontakt har blitt mindre lunt og hyggelig i koronaen, sier helseminister Bent Høie.

Han sier at det denne uken settes i gang kampanjer for at folk skal ha færrest mulig nærkontakter, for å lette smittesporingen.

– Husk at den fremmede på bussen kan smitte deg, men at det er størst sjanse for å ha blitt smittet av nærkontakter, sier Høie.

– Det er lettere å holde avstand til de man ikke kjenner enn de man kjenner, sier Høie.

– Under koronapandemien har vi fått en egen definisjon av nærkontakter. Det er mennesker du er i fysisk berøring med, som du sitter nærmere enn to meter i minst 15 minutter, og det er mennesker som du har delt kroppsvæsker som spytt eller snørr med, sier Høie

– Vanskelig i førjulstiden

– Dette er vanskelig for oss, og det blir enda vanskeligere når vi går inn i førjulstiden. Vi må si: Jeg kan være smittet uten å vite det, og det kan du også. Da kan vi møtes på en trygg måte, sier Høie.

– Og en dag kan det å ha nær kontakt igjen ha en positiv betydning, sier Høie.

– Det er klart vi er lei av korona, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Han skryter av befolkningen og måten de har fulgt opp tiltakene.

Han snakket i likhet med Høie om nærkontakter:

– Har du kontroll på dine nærkontakter hvis du blir smittet? spurte Guldvog.

– Tenk på datasikkerhet

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) advarer om at utstrakt bruk av hjemmekontor gjør oss mer sårbare for dataangrep.

– Når mange tar med PC-en og mobilen hjem og jobber via trådløst nett hjemme, må alle ta et stort ansvar for sikkerheten. I Norge vet vi at store institusjoner og virksomheter har blitt utsatt for dataangrep. Vi er ekstra sårbare når mange jobber hjemmefra, sa Mæland på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

Advarselen kommer dagen etter at utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) gikk ut med en offentlig anklage om at det var Russland som sto bak dataangrepet mot Stortinget i sommer.

Lavt nivå

Smittespredningen er fortsatt på lavt nivå, sier Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Det har vært 15 større og mindre utbrudd rundt om i Norge sist uke.

Flere tester gjør at det er færre smittede med alvorlig sykdomsforløp.

Hun snakket også om mutasjonen av koronaviruset på bussturen rundt om i Norge:

Les også Ny variant av viruset funnet på «koronabussen»

Se pressekonferansen i opptak: