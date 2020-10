Ber om hjelp mot familievold - må vente i månedsvis

Koronakrise og svekket kommuneøkonomi gjør det vanskeligere å hjelpe familier rammet av vold i hjemmet, mener Alternativ til vold. Etterlyser krisepakke fra regjeringen og satsing fra kommunene.

– Det krever mot å ta opp telefonen og fortelle om volden som skjer hjemme hos seg selv. Og vi er jo her for å hjelpe. Det tungt å kjenne på at vi ikke kan det, sier Jannicke Stav i Alternativ til vold. Foto: Kristian Jacobsen

Før koronakrisen varslet Alternativ til vold (ATV) Stavanger kommune om at de var nødt til å avvise mange som kontaktet dem og ba om hjelp for sitt voldsproblem. Etter koronakrisen opplever ATV at problemet er blitt verre.

– Det er vanskelig å høre mennesker fortelle om familievold og vite at vi ikke kan hjelpe, eller at de må vente lenge før de får hjelp, sier Jannicke Stav, daglig leder ved Alternativ til vold Stavanger.

Stiftelsen driver et lavterskeltilbud for innbyggere i Stavanger, Sandnes, Sola, Klepp, Strand og Randaberg. Den blir jevnlig kontaktet av voldsutøvere og voldsutsatte som ikke tør å henvende seg andre steder.

– Det krever mot å ta opp telefonen og fortelle om volden som skjer hjemme hos seg selv. Og vi er jo her for å hjelpe. Det tungt å kjenne på at vi ikke kan det, sier Stav til Aftenbladet.

At ATV skal være et lavterskeltilbud vil si at alle som er rammet av alvorlige voldsproblemer selv skal kunne ta kontakt og få hjelp. Men de siste årene har de jevnlig innført stopp eller begrensinger i inntak av nye klienter. Grunn: Manglende kapasitet.

Under koronakrisen i mars ble behandlingskontorene i Stavanger stengt. En del klienter ble fulgt opp via video og telefon. Etter gjenåpningen før sommeren har terapeuter og psykologer måttet konsentrere seg om eksisterende klienter.

– Mer vold under korona

En nasjonal undersøkelse i høst viste at én av tre foreldre ble oftere sinte på barna sine under nedstengingen. Flere av de som går til behandling hos ATV, fortalte om en økning i den fysiske og psykiske volden i hjemmet.

– Vi så at det oppsto flere voldshendelser i folks hjem – hyppigere enn hva vi var vant med, sier Stav, og gir eksempler:

Flere unge gutter begynte å utøve vold mot sine fedre. Dette er fedre som utøvde eller tidligere hadde utøvd vold. I en vanlig hverdag ville guttene ha trukket seg vekk fra konflikter i hjemmet. Med hjemmeskole og høyere konfliktnivå, begynte de å ty til vold selv. ATV registrerte også vold som blusset opp i parforhold, og barn som var vitner til dette.

36 sto på venteliste ved utgangen av fjoråret - da ATV Stavanger sendte bekymringsmelding til kommunen. Forrige måned sto 58 på venteliste.

Folk fra Stavanger avvises

– Andre kommuner prioriteres før folk bosatt i Stavanger, fordi vi har for mange i behandling og henvendelser i forhold til hva Stavanger kommune betaler inn, sier Stav.

Det betyr i praksis at alle som utøver vold fortsatt kan ta direkte kontakt med ATV for å få hjelp – eller bli henvist. Men:

For Stavanger-innbyggere som er utsatt for vold i hjemmet er det vanskeligere å få hjelp. De kan bare få hjelp fra ATV dersom de henvises av barnevern eller krisesenter. Voldsutsatte kan altså ikke lenger ta kontakt direkte, eller bli henvist av for eksempel helsesøster, leger, lærere eller Nav.

ATV finansieres av staten og kommuner. Grunnen til at utøvere av vold nå prioriteres, er at dette er en betingelse for pengene fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Forhandler med Stavanger

For tida forhandler ATV Stavanger om en ny intensjonsavtale med Stavanger kommune. Avtalen med Sandnes forhandles neste år. Stav sier både Sandnes og Stavanger har gitt beskjed om at de har svekket kommuneøkonomi, og ikke kan love mer penger.

Samtidig: Skal ATV kunne hjelpe alle med alvorlig voldsproblematikk, må de ansette minst en terapeut til. Med koronakrise og svekket kommuneøkonomi anser hun muligheten for økt bevilgning som «kraftig redusert».

– Regjeringen må inn

– Det er derfor behov for at regjeringen går inn med midler øremerket hjelp mot familievold, sier Stav.

Hun mener regjeringens opptrappingsplan mot vold i nære relasjoner «absolutt ikke holder nå».

Hun påpeker også at det finnes nasjonale krisetelefoner markedsført for grupper som rusavhengige og ofre for vold, men ikke for utøvere av vold som ønsker hjelp og behandling. Den eksisterende volds- og overgrepstelefonen – VOlinjen - markedsføres som en hjelpetelefon for voldsutsatte.

– Problemet kan løses ved at hjelpetelefonen blir markedsført som et tilbud også for de som bruker vold og utsetter andre for overgrep, sier Stav.

– Folk kan miste troen

– Vi kan ikke ha det slik at mennesker som ønsker hjelp mot familievold må vente mange måneder på hjelp, sier hun.

ATV har eksempler på at folk som tok kontakt før sommeren, og hadde brutt ut voldelige forhold, ble satt på vent. Når ATV ringte opp igjen etter sommeren, hadde de gått tilbake til sin voldelige partner. Og ønsket ikke lenger hjelp.

– I slike tilfeller er vi bekymret for at mennesker mister troen på at hjelpen finnes, sier Stav, og forklarer:

– Vi vet at terskelen er stor for mennesker som utøver og utsettes for vold, til å ta skrittet og oppsøke hjelp. Mange er redde for å søke hjelp. Mange kjenner på skam og skyld. Og mange føler seg ensomme og tror at få har det som dem. Noen vegrer seg for å oppsøke krisesenter, barnevern og politi, spesielt der de er usikre på om de ønsker brudd i parforholdet. Mangel på lavterskeltilbud kan gjøre at volden fortsetter, sier Jannicke Stav ved Alternativ til vold Stavanger.

Publisert: Publisert: 20. oktober 2020 21:56

