Forbrukerrådet vil at det skal bli lettere å få tak i medisiner man trenger

Forbrukerrådet vil ha en bedre oversikt på nett over hvilke medisiner som er tilgjengelige på hvilke apotek. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Hvis det er tomt for medisiner på et apotek, vil Forbrukerrådet at det skal være lettere å finne fram til andre apotek som har medisinen man trenger.

