Mor tiltales for dobbeltdrap i Lørenskog

Riksadvokaten har beordret at det skal tas ut tiltale for dobbeltdrap mot moren som har vært siktet for å ha tatt livet av to barn i Lørenskog i fjor sommer.

Riksadvokaten har beordret tiltale for to drap mot kvinnen som har vært siktet etter at de to barna hennes ble funnet døde på en privat adresse i Lørenskog 19. juli i fjor. Moren ble funnet kritisk skadd på samme sted. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

De to barna, begge under ti år, ble funnet døde i en leilighet på Skårer i Lørenskog 19. juli i fjor. Den 35 år gamle moren ble funnet kritisk skadd. Dagen etter ble kvinnen siktet for drap.

– Saken har vært behandlet hos Riksadvokaten og er returnert til statsadvokaten. Den beslutningen er meddelt siktet og etterlatte i saken. Det Riksadvokaten har beordret er tiltale for to drap, sier statsadvokat Ane Evang ved Oslo statsadvokatembeter til VG.

Den endelige obduksjonsrapporten bekreftet at de to barna på ett og sju år døde av kvelning. En rettspsykiatrisk undersøkelse av moren har slått fast hun ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket, og at hun er strafferettslig tilregnelig.

– Jeg skal nå utferdige tiltalebeslutning i saken, bevisoppgave og oversende berammelse. Det vil gjøres om kort tid, sier statsadvokaten videre.