Klokken er halv ett natt til tirsdag 22. august. Det er nøyaktig en uke siden savnede Rakavan Jeevaharan stod utenfor utestedet The Mint og tok farvel med folk før han forlot stedet. Det siste han sa til sine venner var: «Jeg gleder meg til i morgen».

Mye folk

Ute i gatene i Trondheim er det studentene som dominerer rundt midnatt. De starter studieåret med fadderuke. Vorspielet starter gjerne med en runde i private leiligheter og ender opp på byen. Glade mennesker med tegninger i ansiktet. Noen er utkledd som pirater. Andre går rundt med flagrende laken. Togaparty. Mange avslutter kvelden på utestedene Downtown og The Mint nederst i Norde gate før de drar hjem. Veldig få er stivpyntet. De fleste går rundt i dagligdagse klær. Slik som Rakavan.

Han var kledd i en mørkegrønn bomberjakke, en lilla Fadderullan t-skjorte, svart adidas-cap og blå dongeribukser da han forsvant.

Gikk inn i Ørjaveita

Den savnede var en av mellom 200 og 300 gjester på utestedet The Mint nederst i Nordre gate forrige mandag. Han skal ha oppført seg normalt og vært i fin form. Han påtok seg å være en av over 70 faddere til noen av de som er kommet til Trondheim for å studere økonomi og administrasjon ved BI. Det var i den forbindelse han var ute på byen.

Politiet

De siste bildene politiet har av stavangermannen er fra et overvåkningskamera utenfor The Mint. Mannen som Rakavan snakker med på bildet er avhørt, men hadde ikke opplysninger som kunne lede politiet videre. Videobildene viser at han går alene fra stedet og inn i Ørjaveita på skrå over gaten.

Opplysninger politiet har er at han da skulle være klar og i stand til å ta vare på seg selv.

De siste dagene har politiet jobbet med å innhente og gå gjennom bilder fra slike kamera rundt omkring i byen.

Skrev at han var på vei hjem

Klokken 00.48 denne natten skrev 21-åringen i en messengermelding til sin søster at han var på vei hjem til deres felles leilighet i Elgeseter gate. Han fulgte opp med at han var ved Elgeseter bru klokken 00.56. Da han ikke dukket opp ringte familien opp telefonen hans. Da hørte de bare lyder av skritt og ingen tale.

Ifølge søstrene har han aldri tidligere vært borte uten å melde fra hvor han var.

Spørsmålet er om mannen var på Elgeseter bru da han sendte meldingen. Ut fra hans personlighet er det ingen ting som tilsier at han ikke var det. Fra Elgeseter bru og hjem til leiligheten er det 700-900 meter. Han kom aldri hjem den natten.

Han ble meldt savnet av familien samme natt. Politiet over hele landet sitter på personalia og har beskrivelsen av den savnede.

Ingen klar teori

Hvorfor signalene fra mobiltelefonen senere er funnet lenger vest, altså i retning mot Ila, Marienborg og Stavne er vanskelig å finne en god forklaring på. Politiet holder alle muligheter åpne og vet for lite til å ha en klar teori på hva som kan ha skjedd.

Vitner er avhørt, men ingen har foreløpig klart å kaste lys over forsvinningen.

Letingen etter den savnede 21-åringen som hadde fødselsdag søndag, har pågått siden onsdag i forrige uke. Etter at søkene startet rundt Elgeseter bru og i Høyskoleparken, er søk de siste dagene flyttet mer vestover til området Ila, Marienborg, Stavne og Sluppen.

Hold pekeren over de røde punktene for mer informasjon. Grafikk: Øyvind Lein

Ingen spor

Det er gjort overflatesøk i Nidelven fra Stavne og ned til utløpet. Røde Kors har bidratt med leting langs elvebredden og den private leteaksjonen har foregått i Midtbyen, på Gløshaugen og i områder der det ikke bor folk i tilknytning til elva fra Stavne og ned til Ila. Ingen har funnet spor etter 21-åringen.

En basestasjon på Lerkendal har fanget opp signaler fra den savnedes mobiltelefon. Derfor er letingen nå konsentrert mer fra Elgeseter gate og vestover. Det siste signalet fra telefonen er fanget opp like for klokken halv to natt til tirsdag.

I helgen har den frivillige leteaksjonen pågått i dette området og den fortsetter i samme område tirsdag.

Politiet kan kontaktes på telefon 02800 dersom du har tips i saken.