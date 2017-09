Minst 14 studenter til sykehus etter forgiftning på fest i Trondheim

– 14 pasienter har kommet til legevakt. Ti av disse sendt videre til St. Olavs hospital. Av disse er tre pasienter innlagt til observasjon, mens en pasient ligger på intensivavdeling med alvorlige skader, heter det i en pressemelding fra sykehuset fredag kveld.

Pasienten på intensivavdelingen er en 20 år gammel mann. Ifølge politiet er pasientene innlagt etter å ha drukket en blanding av 35 prosent eddik og vann.

Opptaksprøve

– Inntaket skal ha skjedd i forbindelse med en opptaksprøve til en linjeforening ved NTNU der det var ulike poster studentene skal gjennom, sier fungerende operasjonsleder Astrid Wannebo i Trøndelag politidistrikt til VG.

Ifølge Helsenorge.no er eddik i 35 prosents løsning, ofte kalt eddikessens, sterkt etsende, og kan gi alvorlige forgiftninger.

Ikke en politisak

Operasjonsleder Arnt Harald Aaslund sier til NTB at dette foreløpig ikke er en politisak, men kun et varsel med tanke på beredskap.

– Dette er ikke noe vi håndterer, det er kun et varsel om at sykehuset for øyeblikket har mye å gjøre, sier han.

Politiet ble varslet av helsevesenet klokken 19.08 tirsdag kveld. Politiet kjenner ikke til når selve forgiftningen fant sted.

Møte med linjeforeningen

Organisasjonsdirektør ved NTNU, Ida Munkeby, sier til Adresseavisen at de har tatt kontakt med leder av studenttinget og faglig ansvarlig for den aktuelle linjeforeningen.

– Vi skal ha et møte med de aktuelle studentene i morgen for å få vite mer om hva som har skjedd, sier Munkeby.