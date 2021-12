Aktor ber om ni måne­ders feng­sel for bedra­geri­tiltalt Ap-politiker

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om ni måneders fengsel for tidligere stortingspolitiker Hege Haukeland Liadal (Ap), som er tiltalt for grovt bedrageri.

Tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) risikerer fengselsstraff.

Påtalemyndigheten mener at Liadal har fått 125.353 kroner for mye utbetalt fra Stortinget for reiser, skriver Aftenposten.

Den tidligere stortingsrepresentanten er tiltalt for å ha levert falske reiseregninger til Stortinget fra høsten 2016 til høsten 2018. Rettssaken startet i Oslo tingrett tirsdag 2. november.

Liadal har erkjent straffskyld for grovt uaktsomt bedrageri, men ikke grovt forsettlig bedrageri. Hun ble anmeldt etter en artikkel i Aftenposten i april 2019.

I oktober i fjor ble den tidligere Frp-politikeren Mazyar Keshvari dømt til elleve måneders fengsel for å ha levert 72 fiktive reiseregninger for til sammen 450.000 kroner til Stortinget. Også det skjedde etter en Aftenposten-avsløring.