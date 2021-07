Ingen løper raskere enn damer i pleie og omsorg, hevder Siri Sætre Follerås i Fagforbundet. I Europa er sykehjem milliardbutikk for private aktører, som Korian. To pleiere var alene med 156 beboere i et sykehjem utenfor Paris - da protesterte de ansatte. Tidligere tillitsvalgt Nina Horpestad sier det er få tilsyn. Boganes sykehjem i Stavanger var drevet kommersielt i 14 år. I den perioden var det bare ett tilsyn.

Blir omsorgen for eldre dårligere av at private skal tjene på den? Det er ikke sikkert. Blir den bedre? Det er heller ikke sikkert. Men forskning viser at ansatte betaler når andre skal ta ut fortjeneste.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden