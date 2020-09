Erna Solberg vurderer drastiske koronatiltak

– Situasjonen er svært skjør, sier statsministeren, som ber Norge hekte seg på dugnaden igjen.

Publisert: Publisert: I dag 10:39

Geir Søndeland Journalist

– De siste 14 dagene viser at situasjonen er svært skjør, innledet statsminister Erna Solberg på pressekonferansen torsdag.

Det er nå registrert over 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. At smitten øker, skyldes i hovedsak lokale utbrudd i Bergen, Fredrikstad og Sarpsborg og klynger av smitte.

– Pandemien er ikke over. Viruset og sykdommen sprer seg fortsatt til nye grupper i Norge og verden, sier direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg.

Hun viste til 728 registrerte smittetilfeller mot 377 tilfeller uken før.

– Det er nesten en dobling og det høyeste antallet som er registrert siden april, sier Stoltenberg.

– Det er for få som følger smittevernreglene, sier direktøren og viser til en studie fra april til juli.

– Det er på tide å finne den indre selvdisiplinen igjen og tenke over at vi er solidariske i dette samfunnet, og at vi må stille opp. At du føler at det ikke er farlig for deg, er ikke det viktige. Det kan være farlige for folk du møter, tilføyer Solberg.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, statsminister Erna Solberg og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg (t.h.) på pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Vi må bremse

Regjeringen vedtok 26. august å sette gradvise lettelser. Men:

– Slik situasjonen er nå, kan vi ikke lette på tiltakene ennå. Vi må fortsette å bremse og ha trygghet før vi åpner opp igjen. Ingen ønsker seg tilbake til mars. Vi ønsker oss tilbake til trygg grunn, og da må alle bidra til det, sier Solberg.

– Dersom antallet smittetilfeller stiger uten vi vet hvor smitten kommer fra, eller lokale utbrudd kommer ut av kontroll, må vi vurdere mer inngripende tiltak. Vi er ikke der nå, men vi er forberedt på å gjøre det om det er nødvendig. Det kan være lokale, regionale eller nasjonale tiltak, sier hun.

Viking-fansen avbildet før hjemmekampen mot Molde 30. august. Dersom smittesituasjonen forverrer seg, kan det bli aktuelt å senke tilskuerbegrensningen fra 200 til 50 på eliteseriekamper. Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

Viking kan bli rammet

Ett av tiltakene kan ramme Viking og resten av eliteseriefotballen.

Regjeringen vurderer nemlig å senke begrensningen fra 200 til 50 tilskuere på offentlige arrangement. Det er ikke gitt om det i så fall blir et nasjonalt tiltak eller av en mer regional eller lokal karakter.

– Når en går ned fra 200, vil det også gjelde elitefotball, bekrefter Høie.

– Så på Brann-kamp blir det få de neste gangene, var det mulig å høre Erna si etter Høies avklaring.

Drastiske tiltak vurderes

Regjeringen skisserer følgende mulige tiltak om situasjonen forverrer seg.

Aftenbladet presiserer at tiltakene ikke er innført ennå.

Begrensninger om hvor mange som møtes offentlig og privat. Maksimalt antall som kan samles på offentlige arrangementer reduseres til 50 personer. Skjerpet anbefaling om avstand og antall på private sammenkomster kan eventuelt reduseres til maksimalt 5-10 personer avhengig av situasjon.

Sterkere tiltak for å få flere til å jobbe hjemmefra og å unngå kollektivtransport.

Fraråde reiser til spesielt smitteutsatte områder i Norge.

Øke fokus på å beskytte sårbare grupper, forebyggende tiltak for å unngå smitte inn i helseinstitusjoner og forsterke råd til risikogrupper

Tillatt åpningstid i restauranter, på barer og kafeer begrenses midlertidig til for eksempel klokken 24. Full stenging kan også vurderes som midlertidig tiltak avhengig av situasjonen.

Anbefaling om bruk av munnbind i situasjoner der man ikke kan holde avstand, som for eksempel kollektivtrafikk i rushtid.

Oppfordring til å la flest mulig arrangementer foregå utendørs.

Gjøre all undervisning på universitetene digital slik at det blir minst mulig fysisk oppmøte.

Disse tiltakene kan bli aktuelt å innføre på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå.

– Vi har ikke noen grense for når eller hvilken tallgrense vi skal innføre dette, sier statsministeren.

Bent Høie og Erna Solberg avbildet under pressekonferansen. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Registrering av navn

Høie oppfordret utelivsbransjen på pressekonferansen til frivillig registrering av kontaktinformasjon for gjestene for å gjøre smittesporingen enklere.

– Vi må ikke bare redusere risikoen for smitte. Vi må også gjøre smittesporingsarbeidet lettere når det oppstår smitte. Ingen vet hvor smitten spres seg neste gang, påpeker Høie.

Kommunene blir bedt om å følge opp ansvaret for å kontrollere at smitteregler følges på arrangementer. Det gjelder også der det ikke er skjenking.

– Vi ser at en del av de lokale utbruddene kommer fra arrangementer hvor smittevernreglene ikke er blitt overholdt. Det viser hvorfor det er så viktig at kommunene intensiverer kontrollene, sier Høie.

Randaberg-statsråden minner om at hver enkelt av oss må bidra ved å være hjemme hvis man har luftveissymtomer.

– Det vil også redusere antallet som blir forkjølet og får influensa, sier Høie.

Mulige lettelser

Regjeringen planlegger samtidig for å fortsette gjenåpningen av samfunnet, dersom smittesituasjonen tilsier det.

Her er mulige tiltak når tiden er inne for det:

Åpne for trening med nærkontakt i breddeidretten for voksne over 20 år med utgangspunkt i idrettens egen plan for gradvis gjenåpning i ulike faser.

Mulig åpning for arrangementer med inntil 600 personer til stede samtidig, fordelt på grupper (kohorter) med inntil 200 personer. Regjeringen vil også gi en ny vurdering av om det er tilstrekkelig at de som sitter i fastmonterte seter i saler skal kunne ha bare ett ledig sete mellom seg.

Regjeringen vil vurdere om den nasjonale skjenkestoppen skal erstattes av en klar anbefaling om at kommunene selv må vurdere dette tiltaket ut fra den lokale smittesituasjonen.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vurderer registrering av gjester som kompenserende tiltak hvis den nasjonale skjenkestoppen oppheves.