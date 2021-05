Fengsling av Viggo Kristiansen skal trolig behandles i juni

Høyesterett har satt av 17. juni og halve 18. juni til behandlingen av Baneheia-dømte Viggo Kristiansens begjæring om å bli løslatt fordi saken er gjenåpnet.

Viggo Kristiansen sitter som forvaringsdømt på Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB-Alexander Vestrum

Arkivbilde av Viggo Kristiansen. Foto: Photoline / NTB

Ifølge VG holdes det fredag denne uka et forberedende møte i Høyesterett. Avisa skriver at partene har fått forespeilet at behandlingen kan skje over halvannen dag og starte 17. juni.

– Det er en mulig dato, sier Kristiansens advokat, Bjørn André Gulstad.

Partene er innkalt til muntlige rettsforhandlinger i Høyesterett hele 17. juni og halve 18. juni, ifølge TV 2.

– Dette er en prinsipielt viktig sak å få avklart, samtidig som den er av stor betydning for vår klient. Det er gledelig at Høyesterett har sluppet den inn til muntlig behandling, sier Gulstad til kanalen.

Saken gjenåpnet

Kristiansen er dømt til forvaring i 21 år for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Han har hele tiden nektet straffskyld og fikk i februar saken sin gjenåpnet. Saken skal behandles i Borgarting lagmannsrett.

Samtidig har Kristiansen begjært seg løslatt i påvente av behandlingen, men fikk ikke medhold i dette i lagmannsretten. Her var det imidlertid dissens.

Må ta stilling til forvaring

Innen 12. juni, allerede før den planlagte fengslingsbehandlingen i Høyesterett, må påtalemyndigheten avgjøre om den vil be om forlenget forvaring for Kristiansen. Grunnen er at han da vil være tre måneder unna å ha sittet 21 år i forvaring.

– Påtalemyndighetens stilling til forlengelsesspørsmålet og spørsmålet om løslatelse må vi komme tilbake til, sier statsadvokat Andreas Schei til TV 2.