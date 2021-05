Flere menn enn kvinner utsetter sjekk av mistenkelige hudforandringer

– Den dramatiske forskjellen mellom kjønnene er alarmerende. Vi må gjøre mer for å oppdage kreften tidligere blant menn, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen. Onsdag arrangeres Hudkreftdagen

Melanomforeningen oppfordrer folk, særlig menn, til å følge med på kroppen sin, følge med på alle hudforandringer, ikke bare føflekker. Er man alene, bør man få noen til å hjelpe med å sjekke steder det er vanskelig å se selv, som i knehaser, hodebunnen, bak ørene og på ryggen.

Flere hudspesialister sier kvinner virker mer opptatt enn menn av å ta vare på huden sin og følger mer med på forandringer. I tillegg er menn mer slumsete med bruk av solkrem og syns det er klissete greier.

Kreftforeningen fryktet for ett år siden at færre ville gå til fastlegen for å undersøke mistenkelige hudforandringer. En ny studie viser at de fikk rett.

