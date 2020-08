Slik vil Bent Høie bremse koronasmitten

Nye og strengere tiltak er klare. Følg presentasjonen fra 14.00.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har i første omgang varslet mindre innstramminger.

Det er ventet avklaringer, tiltak, råd og anbefalinger om blant annet munnbind, offentlig transport, reiser, tiltak ved flyplasser, arbeidstider og hjemmekontor.

Til NRK har Høie opplyst at det ikke er planer om et generelt påbud om munnbind når man er ute, og at munnbind aldri vil komme til erstatning for generelle smittevernråd som å holde minst én meters avstand.

Det siste døgnet har Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet jobbet på spreng med detaljene i de nye tiltakene:

* Høie sier det kan komme en anbefaling om bruk av munnbind, men at det ikke er aktuelt med et generelt påbud nå, ifølge NRK.

* Åpning for reiser til tredjeland utenfor EU kan bli satt på vent.

* Planen om å åpne for flere enn 200 mennesker på arrangementer, kan bli satt på vent.

Samtidig har ikke statsminister Erna Solberg lagt skjul på sin skuffelse over smitteutbruddet på Hurtigruten og pekt på at det setter deler av reiselivsnæringen tilbake.

Statsministeren har understreket at det viktigste er hensynet til liv og helse, barn og unge og arbeidsplasser.

Høie har avkreftet at det nå er aktuelt å stenge barnehager eller skoler.

Aftenbladet følger pressekonferansen fra klokken 14:00.