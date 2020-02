Koronaviruset påvist hos ytterligere tre nordmenn

Ytterligere tre personer i Norge har fått påvist det nye koronaviruset, opplyser Folkehelseinstituttet. Ingen av dem er alvorlig syke.

Folkehelseinstituttet (FHI) har fått bekreftet at tre nye personer har testet positivt på koronavirus. Ingen av dem er alvorlig syke. På bildet overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet. Foto: Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Det nye koronaviruset, sett gjennom et mikroskop ved U.S. National Institutes of Health. Foto: NIAID-RML / AP / NTB scanpix

To av personene har tilknytning til utbruddet i Italia og er bosatt i Oslo. Den tredje personen er bosatt i Bærum og har tilknytning til utbruddet i Iran, opplyser Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Alle tre er hjemmeisolert og følges opp av lokal helsetjeneste.

– Det er ikke uventet at vi nå ser nye tilfeller av covid-19, sier områdedirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet torsdag kveld.

Ikke en pågående smittespredning

Han understreker at det er viktig å påpeke at dette fortsatt er enkelttilfeller knyttet til smitte i utlandet, og at vi ikke har en pågående smittespredning i Norge.

Det pågår en kartlegging av hvem de smittede har vært i kontakt med. Disse vil bli fulgt opp individuelt av lokalt helsevesen i henhold til gjeldende rutiner, opplyser overlege Siri Helene Hauge ved FHI til NTB.

– Kommuneoverlegene er i kontakt med de aktuelle pasientene for å kartlegge hvem de har vært i kontakt med. FHI varsler dette internasjonalt og samler informasjon som også inngår i den europeiske overvåkingen, sier hun.

Bærum kommune opplyser at personen som er smittet har feber, men for øvrig er i relativt god form. Vedkommende har hatt begrenset kontakt med andre. Den smittede kom i løpet av helgen fra Iran.

– Vi har ventet at det ville komme korona-smitte i kommunen, og vi har forberedt oss i tråd med nasjonale føringer, sier smitteoverlege Bjørg Dysthe i Bærum kommune i en pressemelding.

Til Budstikka sier Dysthe at de har vært i kontakt med alle som vedkommende har vært i nær kontakt med. Fra dette vil kun en person bli testet, og det er vedkommendes samboer.

Stor pågang på legevakten

Når det gjelder de to personene i Oslo, forteller avdelingsoverlege ved legevakten i Oslo, Jon Ørstavik, at de to har det relativt bra i den forstand at de ikke har trengt innleggelse på sykehus. Han legger til at legevakten i Oslo har opplevd en økt pågang de siste dagene, etter at viruset ble påvist flere steder i Europa.

– Siden det er mange som har reist i Europa den senere tid, så har det vært veldig mange henvendelser. Vi har satt inn en god del ekstra personell, og vi er nødt til å prioritere når vi får pasienter inn, så vi reiser først til dem som har alvorlige symptomer.

Kontakt lege ved symptomer

Hauge påpeker at rådene fra FHI ikke har endret seg etter de nye smittetilfellene, og at de har gått ut fra at flere tilfeller ville komme til Norge.

– Har man vært i nærkontakt med en som har bekreftet koronavirus-infeksjon, så skal man holde seg hjemme i 14 dager etter den siste kontakten, og kontakte lege hvis man får symptomer.

Dersom man har vært på reise i områder som har utbredt smitte, og får symptomer på luftveisinfeksjon to uker etterpå, så skal man også ringe legen, understreker hun. Da vil man bli testet og må holde seg hjemme til testresultatet er klart.

Fem har fått påvist smitte

Til sammen har fem nordmenn nå fått påvist smitte, fire av dem befinner seg i Norge.

Onsdag kveld kom nyheten om at en kvinne i Tromsø har testet positivt på det nye koronaviruset. Hun er i hjemmekarantene.

Onsdag ble det også kjent at en nordmann bosatt i Firenze i Italia har fått påvist viruset, og vedkommende er innlagt på sykehus med milde symptomer.

Torsdag ettermiddag satt personer i hjemmekarantene i minst ti norske fylker, ifølge NRK. Disse har blitt pålagt å holde seg hjemme inntil prøvene er analysert.