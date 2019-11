– Kropp og temperatur er komplisert. Ta det som bokstavelig talt er sakens kjerne: Det stemmer ikke at «korrekt» kjernetemperatur for alle mennesker er 37 grader, en seiglivet myte med røtter i en tvilsom studie fra 1868. Barn er varmere enn voksne, vi er kaldere om morgenen enn ettermiddagen og temperaturen varierer ganske mye mellom mennesker.

– Det er individuelle forskjeller, noen har en normal kjernetemperatur som ligger ned mot 36,5 grader og noen ligger litt over 37, sier biolog og fysiologiprofessor Randi Eidsmo Reinertsen, forskningsdirektør for helse ved Sintef og en av Norges ledende eksperter på kroppstemperatur.

Et nakent menneske som står stille vil trives best mellom 28 og 32 grader, forklarer hun, en temperatur vi normalt oppnår i luftlaget mellom klær og hud. Under huden bidrar fett og muskler til å isolere mot varmetap. Rett under hudoverflaten sitter sensorer som reagerer når temperaturen blir for høy eller for lav, men disse reagerer raskere hos noen personer enn hos andre.

Det er heller ikke likegyldig hvor de sitter. Visse deler av kroppen – hodet, nakken, korsryggen, brystet – er spesielt følsomme for kulde, mens hender og føtter tolererer større variasjon i temperatur.

Basert på sensorenes tilbakemelding, tar kroppen grep. Blir det for hett, frakter den varme vekk gjennom å svette. For kaldt, og den skaper varme ved å skjelve. Eller den forsinker varmetapet ved å redusere blodgjennomstrømming til huden. Og her ligger antagelig noe av årsaken til den kalde krigen: Kvinnekroppen slutter å sende blod til huden ved en høyere temperatur enn mannskroppen.

– Hvis kvinnekroppen snører sammen blodtilførselen til huden allerede der omgivelsenes temperatur er 22 grader, og menn ikke gjør det samme før hudtemperaturen er nede på 20 grader, så betyr det at huden til kvinnen er kaldere enn hos mannen ved samme temperatur. Det forklarer at kvinner ofte foretrekker høyere temperatur i rommet enn menn, sier Reinertsen.

Hvorfor det er slik, er ennå ikke forstått fullt ut. En forklaring er sannsynligvis at kvinner ofte har mindre kropper enn menn og dermed relativt større overflate der varmetapet skjer. Da er det gunstigere å være litt tidligere ute med å redusere varmetapet. Kvinner flest har også mindre muskler enn menn.