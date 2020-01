Terrorsiktet kvinnes forsvarer nekter å opplyse om 5-åringens helsetilstand

Forsvareren til den terrorsiktede kvinnen sier han verken nå eller i framtiden vil svare på spørsmål om helsetilstanden til hennes fem år gamle sønn.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Advokat Nils Christian Nordhus (t.v.) og spesialrådgiver i folkerett Mads Harlem holder pressekonferanse om den terrorsiktede IS-kvinnen som ankom Norge med sine to barn natt til lørdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

NTB

– Det er av hensyn til skjerming av barna, av hensyn til respekten for barnas personvern og fordi det nå er helt andre offentlige aktører som først og fremst forvalter barnas sikkerhet og framtid, sier advokat Nils Christian Nordhus til NTB.

Den 29 år gamle kvinnen og hennes to barn, en fem år gammel gutt og en tre år gammel jente, ble hentet tilbake til Norge på humanitært grunnlag fordi norske myndigheter fryktet sykdom hos gutten.

Nordhus uttalte seg i fjor flere ganger offentlig om helsetilstanden til de to barna. På gjentatte spørsmål om hvorfor han i dag, i motsetning til før, ikke vil uttale seg om dette, svarer Nordhus:

– Da var situasjonen en helt annen. Nå er situasjonen den at de er i sikkerhet, det var de ikke i sommer. Nå er de i trygghet, det var de ikke i sommer. Nå får de forsvarlig helseoppfølging, det fikk de ikke i sommer. Det er ganske avgjørende, store forskjeller.

– Tvangssituasjon

– Vårt utgangspunkt var jo selvfølgelig at vi heller ikke ønsket å gå ut med disse opplysningene i sommer og høst, men da var vi i en tvangssituasjon. Det er vi ikke nå. Nå er de ivaretatt, og da er vi tilbake til punkt null, nemlig at helseopplysninger om fem år gamle gutter ikke tilhører offentligheten, sier Nordhus.

Heller ikke utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ville svare på spørsmål om guttens helsetilstand da hun ble intervjuet i Dagsrevyen lørdag kveld.

Regjeringen har, mot Frps vilje, bidratt til å hente hjem kvinnen og hennes barn fra Syria. De tre landet på Gardermoen sent fredag kveld.

– Samarbeider

Kvinnen, som er siktet for deltakelse i terrororganisasjoner, nekter straffskyld etter siktelsen, men har samtykket til varetektsfengsling i fire uker. Kvinnen vil samarbeide med PST, opplyste Nordhus da han søndag ettermiddag holdt en pressekonferanse i Oslo.

PST gjennomførte innledende avhør av kvinnen søndag. Ifølge advokaten er kvinnen «villig til å gi alle opplysninger» i avhør.

– Det er planlagt en omfattende avhørsprosess i aller nærmeste framtid, sa Nordhus.

– Hun har ingen grenser hva gjelder et ønske om å samarbeide med PST, og hun har tillit til deres etterforskere, sier Nordhus til NTB.

«Fanget»

Nordhus sier de fikk beskjed av Utenriksdepartementet 16. oktober i fjor om at de hadde besluttet å forsøke å hente ut kvinnen og barna fra leiren.

Nordhus understreker at kvinnen ikke er siktet for å være stridende og ha en militær rolle. Han mener kjernen i saken blir hvilken situasjon kvinnen befant seg i da deltakelse i en terrororganisasjon ble straffbart i juni 2013.

– Var hun da i en nødsituasjon, hadde hun handlingsalternativer, eller var hun fanget av et system og de omgivelser som hun levde under, sier Nordhus.

Takknemlig

På spørsmål om kvinnen er takknemlig overfor norske myndigheter for å ha blitt hentet hjem sammen med barna, svarer Nordhus:

– Hun er først og fremst på vegne av barna takknemlig for at norske myndigheter tok det modige valg og reddet livet til hennes barn, og så respekterer hun at norske myndigheter gir uttrykk for at de ikke syns noe særlig om henne.

Kvinnen ble umiddelbart pågrepet ved ankomsten fredag kveld og befinner seg under vakthold på Ullevål sykehus. Barna får der helsehjelp, og de blir fulgt opp av barnevernet.

Publisert: Publisert 19. januar 2020 14:12 Oppdatert: 19. januar 2020 17:26

