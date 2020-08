Fant «skatt» på havbunnen: - Arkeologene er i fyr og flamme, det er et helt unikt funn

Her er den snaut 400 år gamle kanonen på vei opp fra havdypet. Foto: Svein Jarle Haugland

Et kanonfunn utenfor Skjernøya i Mandal beskrives som «helt spesielt». Varaordføreren i Lindesnes håper kanonen kan stilles ut for publikum i Mandal by.