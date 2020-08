DIREKTE NÅ: Krisemøte i Trøndelag Ap

Valgkomiteen i Trøndelag har innkalt til krisemøte torsdag kveld etter at Trøndelag AUF ikke lenger står bak innstillingen om Trond Giske som ny leder av Trøndelag Ap.

Partisekretær Kjersti Stenseng i Ap bekrefter torsdag kveld at partiet har mottatt enda et nytt varsel om Trond Giske. Varsleren skal ha vært 18 år da hendelsen skjedde.

Tidligere torsdag sto Sandra Skillingsås (29), som er en del av Trondheim Aps indre kjerne fram med sin historie. Hun har alltid tilhørt «Team Trond». Nå forteller hun hva hun er blitt utsatt for, på jobb som midlertidig ansatt med Giske som valgkampgeneral. Og på nachspiel.

Flere enn 200 kvinner har nå skrevet under på et opprop mot som ber trønderpartiet finne en annen lederkandidat enn Trond Giske. Flere Ap-kvinner i Rogaland ar også skrevet under på oppropet.