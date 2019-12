Mann etterlyst for drap i Hokksund

En mann som ennå ikke er pågrepet, er siktet for drap på en mann i 70-årene i Hokksund sentrum lille julaften. Politiet etterlyser en brun Toyota i saken.



Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen i Sørøst politidistrikt uttaler seg om drapet på en mann i 70-årene i Hokksund lille julaften. En mann er siktet for drapet. Foto: Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NTB

Politiets teknikere på stedet der den døde mannen ble funnet mandag. Foto: Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Mannen ble funnet av det politiet ser på som tilfeldig forbipasserende ved en trafikkert vei ved Loe Bruk i Hokksund. Foto: Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– En mann er siktet i saken, men han er foreløpig ikke pågrepet. I den forbindelse etterlyser vi en bil. Vi har grunn til å tro at siktede disponerer denne bilen. Politiet ønsker nå informasjon fra publikum for å kartlegge hans bevegelser i tiden før og etter drapet, sier politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen i Sørøst politidistrikt i en pressemelding 1. juledag.

Bilen som etterlyses, er en brun Toyota RAV4 2014-modell. Politiet ber folk som har observert bilen, om å ringe politiets tipstelefon eller bruke tipsløsningen på internett.

Politiadvokaten ønsker ikke å si noe nærmere om bilen, annet enn at de har grunn til å tro at den disponeres av siktede.

Har relasjon

Det er ikke kjent om siktede og avdøde er i familie, men Svane Mathiassen bekrefter overfor NTB at de kjenner hverandre.

– Mannen som nå er siktet, har en relasjon til avdøde, men jeg kan ikke gi ytterligere detaljer om hva slags relasjon dette er, sier Mathiassen.

Den siktede mannen er ikke bosatt i Hokksund-området, men har tilknytning til Buskerud. Verken offeret eller siktede er kjent for politiet fra tidligere, sier Svane Mathiassen til TV 2.

Etterlyst

Mannen er etterlyst i hele Schengen-området.

– Vi forsøker nå å kartlegge hvor han kan befinne seg, så vi kan få kontakt med ham. Vi har ennå ikke fått noe kontakt med ham, sier Svane Mathiassen til NRK onsdag kveld.

Hun forteller mannen som nå er siktet for drap, dukket opp tidlig i etterforskningen som ett av flere navn som ble nevnt.

– Etterforskningen har etter hvert vist at det var grunn til å sikte ham for drapet, sier politiadvokaten.

Trolig ikke farlig

Politiet tror imidlertid ikke at den siktede mannen er farlig.

– Det er ingenting som tyder på at dette var et tilfeldig drap på åpen gate, og sånn sett er det ikke noe som skulle tilsi at han er farlig for andre. Men samtidig er han siktet for en alvorlig forbrytelse, sier hun til TV 2.

Politiet opplyser at den foreløpige obduksjonsrapporten bekrefter at mannen i 70-årene var blitt utsatt for en kriminell handling. Mannen ble funnet med skader som han senere døde av.

– Jeg kan ikke gå nærmere inn i detaljene på hva obduksjonsrapporten sier, men dette innebærer at vi etterforsker hendelsen som et drap, sier Svane Mathiassen.

Videodokumentasjon

Det var klokken 19.37 mandag kveld at politiet mottok en melding fra AMK om at de hadde rykket ut etter en melding om en eldre mann som var funnet hardt skadd. Mannen ble erklært død på stedet klokken 20.24.

– Vi jobber med full styrke for å finne ut hva som har skjedd og har også fått bistand fra Kripos i arbeidet. Målet er selvsagt å kunne gi de pårørende et svar på hva som er bakgrunnen for hendelsen. Vi har innhentet videodokumentasjon, tatt imot og gått gjennom tips, og vi har gjennomført en rekke vitneavhør, sier Svane Mathiassen.

– Vi begynner å danne oss et bilde av hva som kan være bakgrunnen for drapet, men vi går ikke ut med noen teori ennå, sier politiadvokaten til NTB.

Naboer: Hørte smell

Til Drammens Tidende forteller to naboer, et eldre ektepar, at de hørte et høyt smell fra stedet der mannen ble funnet død mandag kveld.

– Vi trodde først at det var noen som hadde skutt opp en nyttårsrakett, men skjønte at noe alvorlig hadde skjedd da flere biler stoppet, og noen startet hjertekompresjon på en mann som lå på bakken, sier kvinnen.

Mannen hadde vært ute og gått tur med hunden og har trolig vært innom Coop Extra i Hokksund for å hente en pakke litt etter klokken 19.

Publisert: 25. desember 2019 18:13 Oppdatert: 25. desember 2019 19:14