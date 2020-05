Helseministeren om lave smittetall: Vi har senket skuldrene litt

Helseminister Bent Høie (H) gleder seg over svært lave koronasmittetall. Men mener det er grunn til bekymring så lenge smitten er i Norge.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier at vi sammen har senket skuldrene litt og litt. I bakgrunnen står justis- og beredskapsminister Monica Mæland under regjeringens pressekonferanse om koronaviruset i marmorhallen i Oslo mandag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix.

– Vi har jo sammen senket skuldrene litt og litt. Vi er i en fase hvor vi gradvis og kontrollert åpner opp. Men det er fortsatt veldig viktig at vi tar de generelle tiltakene på alvor for å unngå at smitten, som vi har i samfunnet, ikke får en oppadgående kurve igjen, sier Høie til NTB.

I FHIs dagsrapport om koronaviruset mandag, kom det fram at ti av elleve fylker ikke har registrert noen nye smittetilfeller på to døgn. 23. og 24. mai ble det kun påvist sju nye tilfeller av covid-19 i landet, og alle var i Oslo.

Høie mener tallene bekrefter at vi sannsynligvis fortsatt har kontrollen, men han advarer mot å slappe av av den grunn.

– Vi hadde få smittede også før 12. mars på et tidspunkt. Så lenge vi har smitten i befolkningen, er det fare for en økning. Hvis alle er flinke og følger rådene når det gjelder avstand, håndhygiene og holder seg hjemme om man har symptomer og lar seg teste, er det en av måtene vi kan overvåke situasjonen på, sier han.

– Slapp av i skuldrene

Helsedirektør Bjørn Guldvog tør ikke be folk om å senke skuldrene, men innrømmer at han ikke er så begeistret for høye skuldre heller.

– Det å heve skuldrene hele tiden er litt stressende. Så jeg synes folk kan slappe av i skuldrene, og så kan de likevel ha skjerpet fokus på at vi fortsatt har viruset i Norge, sier han.

Han konstaterer også at smitten er lavere enn på lenge.

– I dag er det mange steder i Norge hvor risikoen for å pådra seg smitte er veldig, veldig lav. Men vi vet at dette kan endre seg fort, gitt at man får smitteutbrudd enkelte steder. Derfor er det viktig å opprettholde de generelle rådene, sier Guldvog.

Han forstår at folk kanskje er mindre bekymret nå.

– Jeg tror at det er noen mekanismer som gjør at vi tar det litt mer med ro når vi ser at det er lite smitte. Det er kanskje ikke så unaturlig heller. Men for at vi skal klare å gjennomføre denne maratonen som denne pandemien kommer til å være, er vi avhengig av å ha stor oppmerksomhet hele perioden, sier han.

Kun i Oslo

Ifølge dagsrapporten til FHI fra mandag, var det altså bare Oslo som hadde registrert smitte de to forutgående dagene.

– Det ser man også fra en del andre land. At større byer blir rammet hardere enn ellers i landet, hvor det ikke er så tett befolket, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

Hun understreker at også andre faktorer spiller inn.

– Lave smittetall betyr ikke nødvendigvis at vi ikke har noe smitte noe annet sted i Norge. Det har også med i hvor stor grad folk oppsøker lege og blir testet, sier hun.

– La deg teste

Og nettopp det å teste seg hvis man har symptomer, er ekstra viktig nå, sier helseminister Høie.

– Blir en smittet, er det viktigste å unngå at smitten bringes videre. Får en symptomer, så bli hjemme, ta kontakt med helsetjenesten og la deg bli testet, sier han.

– Alle kan være uheldige. Man er mye mer sammen med folk. Ting går mer som normalt og det er lett å glemme seg. Da kan en og bli smittet, sier han.

Mandag oppdaterte FHI også sine råd rundt testing. Nå som spredningen av koronavirussmitte i Norge er liten, har det ingen hensikt å teste store grupper av friske, som for eksempel alle ansatte i en bedrift, ifølge FHI.

Slik situasjonen er nå, anslår FHI at om man tester 12.000 tilfeldige personer i Norge, vil man få rundt 15 positive prøvesvar, der kun ett av dem er reell koronasmitte, mens de 14 andre er falske positive prøvesvar. Det vil si at personen som tester positivt, egentlig er frisk. Ved svært lav smitte i samfunnet gjelder dette selv om testen (PCR-test) i seg selv er av god kvalitet.