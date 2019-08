Politiet vil ha full undersøkelse av Manshaus

Det fremgår av den foreløpige rettspsykiatriske erklæringen som Oslo politidistrikt nå har mottatt.

– Det betyr at det gjennomføres en mer omfattende vurdering av siktede. Observasjonen vil bli utført av to sakkyndige. Arbeidet med å finne sakkyndige er igangsatt, og det forventes en avklaring i løpet av neste uke, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt.

Manshaus angrep lørdag 10. august moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum. Han avfyrte skudd, men ingen ble alvorlig skadd i skytingen. Han er siktet for terror, i tillegg til drapet på sin stesøster.

Fornøyd

21-åringen ble underlagt en over tre timer lang psykiatrisk observasjon på politihuset i Oslo onsdag i forrige uke. Den ble gjennomført av psykologspesialist Marianne Teigland, som leder rettspsykiatrisk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus.

Den innledende samtalen kretset rundt 21-åringens mentale tilstand og hans livshistorie. Den gir grunnlag for å vurdere evnenivå og tilregnelighet, som vil være det sentrale spørsmålet i en straffesak.

– Vi er fornøyd med konklusjonen til spesialpsykologen. Det var den veien vi ventet at det skulle gå. Dette var en samtale med psykolog som varte i over tre timer. Det er skrevet en lang rapport som følge av det. Dette har også gitt oss nyttig informasjon i etterforskningen, uten at jeg kan gå i detaljer om det, sier Kraby til NTB.

Han sier at alt tyder på at de tre våpnene politiet har beslaglagt, to rifler og en hagle, stammer fra Manshaus' bolig hvor de var lovlig oppbevart.

– Men vi må være hundre prosent sikre. Alt tyder også på at han var alene om dette, men alle våre prosjekter søker å avklare slike spørsmål, sier politiadvokaten.

To sakkyndige

Politiet vil nå bli enig med Manshaus' forsvarer, advokat Unni Fries, om hvilke to rettssakkyndige de ønsker å benytte.

– Jeg regner med at det spørsmålet vil bli avklart i løpet av kort tid. Så vil det da bli sendt en begjæring til Asker og Bærum tingrett i Sandvika for oppnevnelsen og mandatet. Deretter kan de starte sine samtaler med siktede. Dette forutsetter imidlertid at han er villig til å snakke med dem, sier politiadvokaten.

Dersom Manshaus ikke er villig til det, er et alternativ å begjære tvungen observasjon. Blir dette resultatet, vil han høyst sannsynlig bli innlagt på Dikemark sykehus, der han vil bli observert i to-tre uker.

Om han igjen er villig til å samarbeide, slik han gjorde da han samtykket til den prejudisielle observasjonen, vil samtalene finne sted på Ila fengsel og forvaringsanstalt der han sitter i varetekt og isolasjon.