Sjokkrapporter fra Xinjiang før Stortingets Kina-besøk

FNs rasediskrimineringskomité (CERD) fremholdt nylig i en høring at den har mottatt «tallrike og troverdige» rapporter om at én million uigurer og andre muslimer og minoritetsgrupper holdes i interneringsleirer i Xinjiang-provinsen i Kina.

Denne uken reiser en topptung delegasjon fra Stortingets utenriks- og forsvarskomité til Kina. Med seg får de en bønn fra Den norske Uigurkomiteens Adiljan Abdurihim:

– Både offentlig og diplomatisk press kan være en effektiv måte å kreve endringer fra Kina på. Derfor ber vi både utenrikskomiteen og utenriksministeren innta et tydelig standpunkt om situasjonen i Øst-Turkestan, i tråd med kjerneverdiene i norsk utenrikspolitikk, sier han til NTB.

Abdurihim viser til at menneskerettigheter og demokrati alltid fremheves som sentrale verdier og mål for norsk utenrikspolitikk.

– Må si fra

Av historiske og politiske årsaker refererer uigurene selv til Xinjiang-provinsen som Øst-Turkestan.

Abdurihim peker på at uigurene i tiår har vært gjenstand for overgrep og press mot sin kultur, sitt språk og sin religion i Kina. Han mener Norge gjør feil i å innta et «nøytralt standpunkt» i spørsmål om rettigheter i Kina.

– Det er feil å innta et nøytralt standpunkt. Når det gjelder menneskerettigheter i Kina, er Beijing fortsatt bekymret for sin internasjonale status. Det er svært viktig at norske myndigheter melder sin bekymring for over én million uigurer som holdes i politiske indoktrineringsleirer, uten noen rettslig grunn, sier han.

Ap-leder Jonas Gahr Støre, de parlamentariske lederne Hans Andreas Limi (Frp) og Trond Helleland (H) og SV-leder Audun Lysbakken deltar på komitéreisen.

Konkrete spørsmål

Den norske uigurkomiteen utfordrer utenrikskomiteen, som er i Kina 3.–6. september, om å stille følgende spørsmål under besøket:

* Kan kinesiske myndigheter gi opplysninger om av hvilke grunner folk sendes til leirene?

* Hvilke rettigheter, som advokathjelp, har de som sendes dit, for å beskytte seg selv?

* Hva er situasjonen for dem som holdes i leirene?

– Norge må også løfte saken til den fremtredende, uiguriske akademikeren Ilham Tohti, som feilaktig er idømt livsvarig fengsel for å ha forsøkt å bygge dialog eller bru mellom uigurene og hankineserne, sier Abdurihim.

Avviser leirer

CERD-medlem Gay McDougall fra USA viste under høringen i FN til at Kina har forvandlet provinsen til «noe som ligner på en massiv interneringsleir». Men Kina benekter anklagene.

– Påstanden om at 1 million uigurer er internert i omskoleringssentre, er fullstendig usann, sa den kinesiske utsendingen Hu Lianhe.

I forbindelse med en kongresshøring i USA om Xinjiang beskrev republikaneren Marco Rubio situasjonen i provinsen som «noe av det mest grusomme som skjer i verden i dag».

– Hvor er alle menneskene blitt av? spurte Financial Times nylig i en omfattende artikkel om situasjonen.

«Styrke forbindelser»

Stortinget vil bruke besøket til å styrke forbindelsene til den kinesiske folkekongressen, som også utarbeider programmet for turen.

Norges forhold til Kina frøs til etter at Liu Xiaobo ble tildelt fredsprisen i 2010. Forbindelsene ble normalisert igjen etter at de to landene ble enige om en politisk erklæring, hvor Norge forpliktet seg å respektere Kinas kjerneinteresser.

– De siste månedenes rapporter om situasjonen for muslimske minoriteter i Xinjiang vekker bekymring, skrev utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) nylig i et brev til Stortinget.