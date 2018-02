Støre har ikke snakket med Giske på flere uker

Giskes tok igjen sete på Stortinget onsdag, selv om han ikke var til stede i stortingssalen.

Støre sier til Adresseavisen at han venter at Giske blir tatt godt imot etter sykmeldingen. Selv har han ikke snakket direkte med ham siden begynnelsen av januar. Men nå som sykmeldingsperioden er over, vil han endre på det.

– Det skal skje raskt. Vi er i samme stortingsgruppe, og samme bygg, så den praten skal vi ta. Vi får lukke døra, ha en kameratslig tone og ta den tiden det krever. Dette har ikke vært lett for noen av oss. Jeg har stor forståelse for at det har væt krevende for Trond, men jeg medgir har det også vært for oss. Men vi deler nok oppfattelsen om at vi nå må se fremover og drive politikk, sier Støre til avisen.

Lørdag vil Giske være tilbake på en politiske arena for første gang etter varslersakene. Han innleder til debatt når Orkland Ap skal konstitueres på Folkets Hus i Gjølme.